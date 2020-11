Erling Braut Haaland: ‘Ik denk dat hij het grootste talent ter wereld is’

Erling Braut Haaland heeft hoge verwachtingen van Youssoufa Moukoko. De aanvaller maakte zaterdagavond, een dag na zijn zestiende verjaardag, zijn debuut voor Borussia Dortmund in het uitduel met Hertha BSC (2-5). Moukoko viel vijf minuten voor tijd in voor Haaland en werd daarmee de jongste profvoetballer ooit in de Bundesliga. Hij brak het record van Nuri Sahin uit 2005 met liefst elf maanden.

“Ik denk dat hij op dit moment het grootste talent ter wereld is”, vertelde Haaland na afloop in gesprek met Duitse media. “Zestien jaar en een dag, dat is verbazingwekkend. Hij gaat een geweldige loopbaan tegemoet.” Voor Haaland was het ook een bijzondere dag. In de ochtenduren werd bekend dat de Noor de Golden Boy-award had gewonnen en in de avond scoorde hij liefst vier keer in 32 minuten tijd.

“Ik ben nu ruim twintig jaar. Ik word al oud, het is niet anders”, zei Haaland gekscherend toen gevraagd werd of hij zijn talent kon vergelijken met dat van Moukoko. Laatstgenoemde kwam tot liefst 141 doelpunten in 88 wedstrijden voor de Onder-17 en Onder-19 van Borussia Dortmund. De international van Duitsland Onder-20 (!) speelde al voor de Onder-17 van die Borussen toen hij twaalf jaar was.

Lucien Favre vond het een mooie gelegenheid om Moukoko in de hoofdmacht te laten debuteren. “Hij heeft nu veertien dagen met ons getraind. Zeven, acht spelers hadden internationale verplichtingen in de voorbije periode. Het stond 2-5 en het was een goed moment om zijn eerste wedstrijd in de Bundesliga te spelen. Maar hij moet hard blijven werken. Youssoufa is zeer, zeer jong. We hebben veel aanvallers.”