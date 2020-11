Barcelona treedt voorzichtig naar buiten over blessure Gerard Piqué

Gerard Piqué staat mogelijk minder lang aan de kant dan zaterdagavond tijdens het duel met Atlético Madrid (1-0 verlies) gedacht werd. De verdediger van Barcelona raakte na een uur spelen geblesseerd toen Ángel Correa ongelukkig op zijn been viel. Piqué ging naar de grond, kermde van de pijn en liet zich al huilend vervangen door Sergiño Dest. Barcelona heeft in de nacht van zaterdag op zondag een eerste diagnose wereldkundig gemaakt.

Barcelona laat via een communiqué vooralsnog weten dat Piqué zijn knie heeft verdraaid. “We zijn in afwachting van méér tests om de ernst van de blessure vast te stellen.” Nader onderzoek moest dus uitwijzen of het ook een zware kruisbandblessure betreft. Dat zou immers betekenen dat de 33-jarige verdediger van los Azulgrana in dat geval niet aan de operatietafel ontkomt en een revalidatieperiode van vier tot zes maanden tegemoet gaat.

Als het bij ‘slechts’ een verdraaide knie blijft en mogelijk lichte schade aan de kruisband, dan gaan de media in Spanje uit van een afwezigheid van zes tot acht weken. Dat betekent dat de verdediger een streep kan zetten door de rest van het kalenderjaar. Ook Sergi Roberto haalde overigens niet het eindsignaal in het Wanda Metropolitano. De verdediger kampt met een spierblessure in zijn rechterbovenbeen en zal ook enige tijd uit de roulatie zijn.

Barcelona raakt Gerard Piqué kwijt en het ziet er absoluut niet lekker uit voor de verdediger! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 21 november 2020

Voor Koeman komt de absentie van Piqué, voor in ieder geval zes weken, op een bijzonder vervelend moment. Ronald Araújo, de gebruikelijke vervanger van Piqué en Clément Lenglet, is eveneens herstellende van een blessure en kan dinsdag tegen Dynamo Kiev en waarschijnlijk ook volgende week zondag tegen Osasuna niet spelen. Samuel Umtiti is ook nog altijd niet inzetbaar en Sergio Busquets werd recent aan de ziekenboeg toegevoegd, waardoor voor Frenkie de Jong de komende tijd een rol als inschuivende verdediger lijkt weggelegd. Die positie nam hij ook in toen Piqué uitviel, Dest op de rechtsbackpositie ging spelen en Sergi Roberto naast Miralem Pjanic plaatsnam.

“Ik maak mij zorgen zoals elke trainer dat zou doen”, zei Koeman toen hij een vraag over de blessures van Piqué en Sergi Roberto kreeg. “Er zijn al veel blessures door de overvolle speelkalender en nu moeten we afwachten hoe ernstig de blessures zijn. Ik weet niet hoe lang ze uit de roulatie kunnen zijn. Maar natuurlijk, ik maak me zorgen.” Barcelona moet in december liefst acht wedstrijden spelen, terwijl er in Spanje geen sprake is van een winterstop. In januari staan vooralsnog vijf duels op het programma, maar dat is exclusief de duels in de Copa del Rey én de Spaanse Super Cup in Saudi-Arabië.