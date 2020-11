Méér hoofdbrekens voor Koeman: ‘Dit mag Barcelona niet overkomen’

Met slechts elf punten uit de eerste acht wedstrijden in LaLiga beleeft Barcelona de slechtste seizoensstart sinds 1991/92. Toen startte de Spaanse topclub onder leiding van trainer Johan Cruijff ook met drie overwinningen, twee remises en drie nederlagen. Dat zijn ook de statistieken van het Barcelona van Ronald Koeman na de 1-0 nederlaag bij Atlético Madrid. In 1991/92 wonnen de Catalanen overigens wél de landstitel en ook nog eens de Europa Cup 1, dankzij een doelpunt van Koeman in de finale tegen Sampdoria (1-0).

“We hebben er alles aan gedaan om op gelijke hoogte te komen. We hebben niet veel kansen gehad, maar wel een enkele mogelijkheid via Clément Lenglet met het hoofd”, vertelde Koeman na afloop. “Het is altijd moeilijk om tegen Atlético te spelen. Het is erg lastig om veel kansen te creëren tegen Atlético en daarom is het ook belangrijk om goed te staan als je de bal verliest. De 1-0 was onze fout omdat je in minuut 47, wanneer je de bal hebt, de bal niet mag verliezen en niet een doelpunt mag tegenkrijgen. Datgene wat voorafgaand aan de 1-0 is voorgevallen, mag gewoonweg niet gebeuren. En zeker Barcelona niet.”

Barcelona komt op achterstand tegen Atlético Madrid door een grote fout van Marc-André ter Stegen! ? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 21 november 2020

De druk op de schouders van Koeman wordt groter en groter, na dertien verliespunten na slechts acht wedstrijden in LaLiga. Atlético heeft bijvoorbeeld al negen punten meer dan de Catalanen. De Nederlander kreeg de vraag in hoeverre hij verantwoordelijk is voor de huidige gang van zaken. “Elke trainer is verantwoordelijk voor de resultaten van het team, de hoofdverantwoordelijke. We moeten vertrouwen blijven houden in de spelers die ik tot mijn beschikking heb, maar we moeten defensief beter voor de dag gaan komen. En aanvallend ook. En voorlopig kunnen we niet veel meer doen. “

“De spelers hebben mijns inziens er alles aan gedaan, tot de laatste seconde aan toe, om een gelijkspel af te dwingen en zo moeten we ook de komende wedstrijden ingaan. Ik maak me geen zorgen om de strijd om de landstitel of om onze plaats op de ranglijst. We moeten een aantal wedstrijden op rij winnen, dat is het allerbelangrijkste.” Koeman kreeg de vraag of hij bang is dat deze nederlaag ervoor zal zorgen dat de veranderingen die hij probeert in te voeren in twijfel zullen worden getrokken. “Het is nu niet het moment om daar een oordeel over te vellen. We hebben vanwege diverse omstandigheden de selectie die we nu hebben en we zullen hard moeten werken om betere resultaten af te dwingen.”