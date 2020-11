PEC en FC Utrecht schieten weinig op na duel vol VAR-momenten

FC Utrecht heeft zaterdag voor de vijfde keer in zes Eredivisie-wedstrijden niet gewonnen. Op bezoek bij PEC Zwolle werd het 1-1. Een extra tegenvaller voor de bezoekers was dat aanvoerder Willem Janssen, die net terug was van een blessure, zich opnieuw met een kwetsuur moest laten vervangen. Met een punt schieten beide teams weinig op.

In de eerste twaalf minuten vroeg zowel PEC als FC Utrecht om een strafschop en eindigde een van richting veranderd schot op de lat. Danny Makkelie zag eerst niets in een valpartij van Danny Makkelie en daarna vond hij ook een duel tussen Sam Kersten en Mimoun Mahi geen strafschop waard. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor PEC: een schot van Mustafa Saymak werd door Janssen van richting veranderd en eindigde op de lat.

PEC had het daarna even lastig, maar Michael Zetterer was bij de les bij pogingen van Bart Ramselaar en Gyrano Kerk. Dat waren cruciale momenten, daar het team van Stegeman enkele minuten later op 1-0 kwam. Een inzet van Saymak ging via Django Warmerdam het doel in. In het restant van de eerste helft zette FC Utrecht wat meer druk. Een doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd en Zetterer haalde een inzet van Simon Gustafson uit de hoek.

Na rust kwam de gelijkmaker er wél, toen Mahi knap afrondde na een fraai passje van Kerk. Het zat de Zwollenaren daarna niet mee, want een inzet van Eliano Reijnders belandde op de paal. In de slotfase was er ook nog een hoofdrol voor de VAR. Op basis van de tv-beelden werd een doelpunt van invaller Jesper Drost afgekeurd vanwege buitenspel. Makkelie trok daarna rood voor Thomas Lam, maar hij moest na het terugkijken van de beelden constateren dat een gele kaart voldoende was voor de aanvoerder van Zwolle.