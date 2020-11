Solskjaer heeft dankzij benauwde zege weer wat lucht bij Man United

Manchester United heeft zaterdagavond zijn eerste competitiezege op Old Trafford van dit seizoen geboekt. De manschappen van manager Ole Gunnar Solksjaer hadden het zwaar tegen West Bromwich Albion, maar wonnen dankzij een overgenomen penalty van Bruno Fernandes. Donny van de Beek viel elf minuten voor tijd in voor Marcus Rashford, te kort om een rol van betekenis te spelen.

Van de Beek begon wederom op de bank, omdat Solskjaer de voorkeur gaf aan een middenveld met Fred, Nemanja Matic en Bruno Fernandes. Al in de tweede minuut was Antony Martial dichtbij met een kopbal, waar doelman Sam Johnstone een hand achter kreeg. De goalie moest daarna wederom ingrijpen, ditmaal op een schot van de Franse aanvaller. Aan de overzijde tikte David de Gea een gevaarlijk schot van Karlan Ahearne-Grant tot net naast de paal.

Direct na rust dacht West Bromwich Albion een strafschop te krijgen, toen Conor Gallagher tegen het gras ging na een duel met Bruno Fernandes. Scheidsrechter David Coote besloot de beslissing na het bekijken van de beelden terug te draaien. Conor Townsend was vlak daarna dichtbij met een poging bij de tweede paal, waarbij De Gea prachtig redde. In de daaropvolgende counter kreeg Manchester United een penalty. Een voorzet van Juan Mata op de hand van Darnell Furlong zorgde daarvoor. Bruno Fernandes miste aanvankelijk, maar mocht opnieuw schieten, omdat Johnstone niet op zijn lijn was gebleven. In de tweede poging scoorde de Portugees: 1-0.

West Brom gaf niet op en zette vlak daarna een prachtige counteraanval op, waaruit Callum Robinson vanaf de rand van de zestien de lat trof. Aan de overkant van het veld redde Johnstone prachtig, nadat Rashford het vanuit kansrijke positie probeerde. Een hoekschop van Bruno Fernandes kwam via een aanraking van Martial bij Harry Maguire, die met een halve volley eveneens op uitblinker Johnstone stuitte.