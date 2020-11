Verliezend Barcelona in shock na blessure Gerard Piqué

Barcelona heeft zaterdagavond tegen Atlético Madrid alweer de derde nederlaag van het seizoen in LaLiga geleden. Het team van Ronald Koeman ging in het Wanda Metropolitano met 1-0 onderuit en blijft zodoende tiende in de Spaanse competitie, met slechts elf punten uit acht duels. Atlético heeft nu al negen punten meer. De Catalanen maken zich bovendien zorgen over Gerard Piqué, die halverwege de tweede helft met een ogenschijnlijke zware blessure naar de kant moest.

De eerste helft in het Wanda Metropolitano leek doelpuntloos te eindigen, maar diep in de extra tijd viel op bijzondere wijze de 1-0. Een actie van Ousmane Dembélé aan de rechterkant leverde niets op, waarna Piqué de bal op de helft van Atlético kwijtraakte. Ángel Correa behield het overzicht en zag hoe Yannick Ferreira Carrasco wegsprintte. Dat doorzag ook Marc-André ter Stegen, die ver voor zijn doel echter door de Belg werd gepasseerd en zag hoe de aanvaller de bal vanaf een meter of 25 in het lege doel kon schieten.

Barcelona komt op achterstand tegen Atlético Madrid door een grote fout van Marc-André ter Stegen! ? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 21 november 2020

Een hard gelag voor Barcelona, daar de teams in de eerste helft aan elkaar gewaagd waren. Atlético en Barcelona wisselden sterke fases met elkaar af. Het team van Koeman had via Lionel Messi en Antoine Griezmann op 0-1 kunnen komen, maar dat gold ook voor los Colchoneros via Saúl Ñiguez en Marcos Llorente (lat). Frenkie de Jong en Miralem Pjanic konden als controleurs niet imponeren, Pedri was onzichtbaar en ook Messi zakte door de ondergrens. Alleen Dembélé kon in aanvallend opzicht voor gevaar zorgen.

Het was veelzeggend dat Clément Lenglet in het eerste kwartier na rust tot tweemaal toe een goede kans op een gelijkmaker kreeg. Eerst had Jan Oblak een antwoord op zijn kopbal bij de tweede paal en niet veel later zette hij ook zijn hoofd tegen een voorzet van Messi, maar opnieuw kon de Sloveense keeper de bal keren. Enkele minuten later sloeg het noodlot vermoedelijk toe bij Piqué. Correa viel na een duel om de bal op het been van de verdediger, die kermend naar de grond ging en zich al huilend moest laten vervangen door Sergiño Dest.

Barcelona raakt Gerard Piqué kwijt en het ziet er absoluut niet lekker uit voor de verdediger! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 21 november 2020

Barcelona was duidelijk in shock na het uitvallen van Piqué, die centraal in de defensie werd vervangen door De Jong, terwijl Sergi Roberto naast Pjanic plaatsnam. Het duel ging op en neer, met kansen voor Dembélé en Llorente. Joao Félix kwam een centimeter tekort om de 2-0 achter Ter Stegen te koppen. Barcelona zocht via Messi en Griezmann nog naar een late gelijkmaker, maar Barcelona kon de derde nederlaag van het seizoen niet vermijden.