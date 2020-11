Effectieve Ronaldo schiet zich naast Ibrahimovic bij rentree De Ligt

Juventus heeft zaterdagavond een degelijke overwinning geboekt tegen Cagliari. Met dank aan de uiterst effectieve Cristiano Ronaldo, die in een tijdsbestek van vijf minuten twee keer scoorde, werd het een vrij zorgeloze avond voor de ploeg van trainer Andrea Pirlo. Matthijs de Ligt maakte na vier maanden afwezigheid zijn rentree voor Juventus. De centrumverdediger is volledig hersteld van een schouderblessure. Ronaldo heeft nu acht doelpunten in de Serie A, evenveel als topscorer Zlatan Ibrahimovic.

Aan de zijde van Cagliari begon de van Ajax gehuurde Razvan Marin in de basis, terwijl voormalig PSV'er Gastón Perreiro op de bank bleef. Al in de elfde minuut dacht Federico Bernardeschi de thuisploeg op voorsprong te schieten, maar de flankspeler werd teruggefloten wegens buitenspel. Juventus had het initiatief in de eerste helft, zonder daarbij al te veel te creëren. Zeven minuten voor rust was het aan Ronaldo te danken dat Juve de leiding nam. De Portugees ontving de bal aan de linkerzijde van de zestienmeter gebied, dribbelde naar binnen en schoot de bal na enkele schijntrappen onberispelijk in de verre hoek: 1-0.

Nog voor rust zorgde Ronaldo voor de tweede treffer van de avond. Een hoekschop van Juan Cuadrado werd richting de tweede paal gekopt door Merih Demiral. Daar kreeg Ronaldo de bal iets achter zich, maar toch slaagde de aanvaller erin om de bal in het doel te volleren: 2-0. In de tweede helft bereikte een hoekschop van Cuadrado opnieuw het hoofd van Demiral, maar ditmaal ging de bal tegen de lat.

Een slim overstapje van Ronaldo leverde daarna een schietkans op voor Bernardeschi, die net naast mikte. Juventus gaf mondjesmaat kansen weg aan Cagliari en Ragnar Klavan leek met het hoofd te scoren, maar de voormalig verdediger van AZ werd teruggefloten vanwege een overtreding op De Ligt. De onfortuinlijke Klavan liep daarbij een hoofdwond op en liet zich enkele minuten later vervangen.