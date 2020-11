Haaland schittert voor Borussia Dortmund; Moukoko jongste tiener ooit

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond geprofiteerd van de halve misstap van Bayern München in de Bundesliga. Enkele uren na de verrassende 1-1 van de regerend landskampioen tegen Werder Bremen was het team van Lucien Favre met 2-5 te sterk voor Hertha BSC. Erling Braut Haaland was na rust goed voor vier doelpunten in 32 minuten tijd. Door de zege naderen die Borussen de koploper tot op één punt: achttien om negentien.

In de openingsfase waren de teams aan elkaar gewaagd, maar daarna was het vooral Hertha dat meermaals via snelle omschakelingen speldenprikjes kon uitdelen. Na iets meer dan een half uur spelen kwam het team van Labbadia op voorsprong. Dodo Lukebakio kreeg veel ruimte van Mahmoud Dahoud en gaf de bal vervolgens aan Matheus Cunha. De Braziliaan schoot de bal vanaf een meter of twintig met effect achter Roman Bürki: 1-0.

Hertha leunde tot aan de rust op de voorsprong, maar kwam op slag van rust nog goed weg toen Raphaël Guerreiro en Erling Braut Haaland nalieten om meer te doen met een goede kans. Twee doelpunten van Haaland in nog geen drie minuten na tijd bezorgden Borussia vlak na rust een voorsprong. Na een heerlijke aanval via Marco Reus en Thomas Meunier bood Emre Can de kersverse winnaar van de Golden Boy-award een niet te missen kans.

Haaland kon niet veel later opnieuw juichen toen hij een uitstekende pass van Julian Brandt kreeg en hij de bal diagonaal achter Alexander Schwolow schoot: 1-2. De Noor kreeg de 1-3 na een uur spelen in de schoot geworpen. Een terugspeelbal van Marvin Plattenhardt was te hard, Omar Alderete verkeek zich er ook nog eens op, waarna Haaland doordenderde en de bal in het doel van Hertha schoot.

Guerreiro tekende twintig minuten voor tijd voor de 1-4 toen hij het scherpst was bij een voorzet van Meunier. Een rake strafschop verkleinde de nadelige marge van Hertha, waar Deyovaisio Zeefuik en Javairo Dilrosun op de bank bleven. Na een overtreding van Manuel Akanji op Matteo Guendouzi schoot Cunha vanaf elf meter zijn tweede van de avond: 2-4. Haaland tekende daarna op aangeven van Jude Bellingham voor de 2-5.

Youssoufa Moukoko

Haaland werd niet veel later vervangen door Yousouffa Moukoko: de aanvaller groeide met zestien jaar en één dag uit tot de jongste voetballer ooit in de geschiedenis van de Bundesliga. Moukoko brak het record van Nurin Sahin, daterend uit 2005, met exact elf maanden.