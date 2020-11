Aletha van FOX wordt verleid door Willem II'er: 'Oké, dat gaan we doen!'

Willem II heeft zaterdag voor het eerst sinds acht wedstrijden weer eens gewonnen. Aanvoerder Jordens Peters had vooraf al een goed gevoel over het duel met VVV-Venlo (2-1), toen hij zag dat FOX Sports-medewerkster Aletha Leidelmeijer naar Tilburg was afgereisd om verslag te doen van de wedstrijd.

"Toen ik jou zeg werd ik al wat zekerder, want ik hoor net dat we al anderhalf jaar niet hebben verloren als jij er bent", zegt Peters met een glimlach tegen Leidelmeijer. "Dus ik ben blij dat je weer terug bent. Van mijn part kun je elke wedstrijd naar Tilburg komen." Leidelmeijer moet lachen om de reactie van Peters en reageert met: "Dat zeggen we even tegen de baas, gaan we doen!"

Lucky charm Aletha Leidelmeijer? ?? "Van mijn part mag je elke week naar Tilburg komen" #?? #wilvvv pic.twitter.com/rgjgCOvvQz — FOX Sports (@FOXSportsnl) November 21, 2020

In het stadion van Willem II werden tegen VVV voor het eerst in de Eredivisie gesimuleerde geluiden van toeschouwers afgespeeld door de speakers. "Ik moet zeggen: dat voelde wel lekker", reageert Peters. "Het is soms zo akelig stil in het stadion, dan hoor ik mezelf drie keer echoën. Je weet dat het niet echt is, maar als je in die wedstrijd zit is het altijd fijn om wat rumoer om je heen te horen. Daar ben je in al die jaren een beetje gewend en verslaafd aan geraakt. Nu is het zo'n kille klinische bedoening vaak."

"We hebben de wedstrijd heel goed benaderd", vervolgt Peters. "Het eerste half uur speelden we heel goed, we waren balvast en maakten twee goals. Je zag dat er ook wel een bepaalde onzekerheid in zit. In de tweede helft werden we minder balvast, verloren we meer persoonlijke duels. Dan moet je terug uit en dan ontstaat er altijd zo'n gevoel van het zal toch niet."