Loting KNVB Beker levert kraker tussen Ajax en FC Utrecht op

De loting voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker heeft zaterdagavond plaatsgevonden. Dat gebeurde zaterdagavond door De Graafschap-aanvaller Mohamed Hamdaoui, onder toeziend oog van competitieplanner Heinrich Welling, in het FOX Sports-programma De Eretribune. Ajax werd in een thuisduel gekoppeld aan FC Utrecht, terwijl PSV op bezoek gaat bij De Graafschap. Feyenoord is vrijgesteld en automatisch door naar de achtste finale.

De KNVB maakte dinsdag bekend dat de amateurclubs als gevolg van de coronacrisis uit het bekertoernooi zijn gehaald. Amateurverenigingen mogen gezien de geldende maatregelen in ieder geval tot medio december geen wedstrijden spelen, waardoor de voetbalbond zich genoodzaakt zag zonder die clubs verder te gaan.

Voorafgaand aan de loting waren nog 23 clubs actief in de TOTO KNVB Beker. Om in de achtste finales tot zestien clubs uit te komen, zullen er in de tweede ronde door veertien betaaldvoetbalclubs zeven wedstrijden worden gespeeld. Daarnaast zijn negen teams vrijgeloot: die clubs zijn automatisch verzekerd van een plek in de volgende ronde.

De wedstrijden in de tweede ronde staat gepland voor dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 december. De achtste finales vinden plaats op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 januari 2021.

De zeven wedstrijden in de tweede ronde volgens de loting:

Ajax - FC Utrecht

Almere City FC - VVV-Venlo

FC Emmen - FC Groningen

Excelsior Rotterdam - PEC Zwolle

Willem II - Vitesse

De Graafschap - PSV

SC Cambuur - Go Ahead Eagles

De negen vrijgestelde clubs (automatisch door naar de achtste finale):

FC Volendam

MVV Maastricht

NEC

Fortuna Sittard

Heracles Almelo

Feyenoord

ADO Den Haag

sc Heerenveen

AZ