Willem II maakt einde aan slechte reeks; Giakoumakis schrijft geschiedenis

Willem II heeft na zes wedstrijden zonder overwinning weer eens drie punten gepakt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Adrie Koster rekende zaterdagavond in eigen huis nipt af met VVV-Venlo: 2-1. Het was voor Willem II de eerste zege in de competitie sinds 20 september (4-0 tegen Heracles Almelo). Willem II heeft dankzij de overwinning nu evenveel punten als VVV en beide teams staan daarmee in de middenmoot van de ranglijst.

Willem II had slechts zeven minuten nodig om aan de leiding te gaan. Vangelis Pavlidis ontsnapte aan buitenspel en rondde af: 1-0. Het was de snelste voorsprong voor het team van Koster in de Eredivisie sinds 30 november 2019, toen Ché Nunnely na vijf minuten scoorde tegen Sparta Rotterdam. Elf minuten later volgde al de 2-0 toen Görkem Saglam naar binnen kapte en de bal op fabuleuze wijze de lange bovenhoek indraaide.

Het team van Koster bleef de betere ploeg in de eerste helft. Een doelpunt van Pavlidis werd wegens buitenspel afgekeurd, terwijl Ole Romeny en Mike Trésor Ndayishimiye gevaarlijk voor het Limburgse strafschopgebied opdoken. Het was echter VVV dat na 34 minuten spelen tot scoren kwam via Georgios Giakoumakis. De aanvaller werd daarmee de eerste speler ooit die acht goals maakte in zijn eerste negen Eredivisie-duels voor de Venlonaren. Dat was ook tevens de ruststand in Tilburg.

Willem II kwam in de eerste tien minuten na rust een aantal keer dreigend voor de goal, maar een echte kans wisten de Tilburgers niet te creëren. Daarna kwam VVV steeds meer voor de goal van Jorn Brondeel, maar het aantal grote kansen was op een hand te tellen. Het team van Hans de Koning kwam niet verder dan een geblokt schot van Torino Hunte en daarna kopte Christian Kum de bal uit een vrije trap over het Tilburgse doel. In de extra tijd miste Joshua John een dot van een kans: de invaller stond compleet vrij op een paar meter van de goal, maar schoot over.

In het nagenoeg lege stadion klonk na de treffers overigens massaal supportersgejuich, vanwege een experiment. De Tilburgse club liet, met instemming van FOX Sports, de KNVB en de bezoekers uit Noord-Limburg, de gehele wedstrijd aanmoedigingen horen die vorig seizoen waren opgenomen tijdens de competitiewedstrijd tussen Willem II en FC Utrecht.