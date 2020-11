Sevilla slaat toe na invalbeurten van Luuk de Jong en debutant Oussama Idrissi

Sevilla heeft voor het eerst dit seizoen drie officiële wedstrijden op rij gewonnen. Het team van Julen Lopetegui was zaterdag in LaLiga met 4-2 te sterk voor Celta de Vigo, na eerdere overwinningen op FK Krasnodar (3-2) en Eibar (1-0). Oussama Idrissi viel in, net als Luuk de Jong, en maakte daarmee zijn officiële debuut voor Sevilla, dat voorlopig zevende staat op de ranglijst van LaLiga en dinsdagavond in de Champions League bij FK Krasnodar speelt.

Sevilla startte uitstekend aan de wedstrijd en kwam na vijf minuten op voorsprong. Rubén keerde een kopbal van Diego Carlos, maar de rebound werd door Jules Koundé tegen de touwen geschoten. Een minuut later was het aan Rubén te danken dat Lucas Ocampos niet al snel voor de 2-0 zorgde. Een belangrijke redding, daar Celta enkele minuten later op gelijke hoogte kwam. Tomas Vaclik liet een makkelijke voorzet los en Iago Aspas profiteerde optimaal van de misstap van de doelman: 1-1.

Celta nam negen minuten voor rust de leiding. Aspas drong het strafschopgebied binnen en zag zijn schot half gekeerd worden door Vaclik, waarna Nolito alsnog scoorde. De aanvaller vierde het doelpunt niet uit respect voor zijn verleden als sevillista: 1-2. In de extra tijd van de eerste helft kon Sevilla toch nog een gelijkmaker forceren: Youssef En-Nesyri kopte raak na een sublieme voorzet van Jesús Navas.

In de tweede helft begon Sevilla te domineren en terrein te winnen, maar het was Celta dat voor gevaar zorgde. Vaclik verrichtte een voortreffelijke redding met zijn been op een inzet van Santi Mina en enkele minuten eerder kreeg hij een schot van Aspas recht op zich af. Na 68 minuten had Lopetegui voldoende gezien en haalde hij Oliver Torres en En-Nesyri naar de kant, ten faveure van Munir El Haddadi en De Jong.

Luttele minuten later maakte ook Idrissi zijn opwachting als vervanger van Ocampos. Het was Sergio Escudero die vier minuten voor tijd de 3-2 op zijn naam schreef toen zijn schot door Renato Tapia van richting werd veranderd. Twee minuten later pakte El Haddadi zijn doelpunt mee: na een tegenaanval schoot hij op doel en belandde de bal via Jeison Murillo in het doel van de bezoekers.