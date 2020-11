Besiktas roept zegereeks van Basaksehir in Süper Lig een halt toe

Besiktas heeft drie punten overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Basaksehir in de Süper Lig. Het team van trainer Sergen Yalçin was zaterdagavond met 3-2 te sterk voor Basaksehir, dat elk van de laatste vier competitiewedstrijden had gewonnen. Besiktas en Basaksehir hebben nu evenveel punten, dertien, al heeft de ploeg van trainer Okan Buruk een wedstrijd meer in de benen.

Het eerste bedrijf in Istanbul leek doelpuntloos te eindigen, maar in de laatste minuten voor de onderbreking sloeg Besiktas, waar Jeremain Lens door blessureleed ontbrak, tweemaal toe. Vincent Aboubakar schoot de bal na een goede actie weliswaar door de benen van Volkan Babacan, maar toch werd het slechts een corner. Uit de hoekschop van Josef kon Atiba Hucthinson simpel de 1-0 binnentikken.

In de extra tijd van de eerste helft viel de 2-0. Besiktas brak razendsnel uit, waarna Hutchinson de diepte in werd gestuurd. De ex-PSV’er legde de bal vervolgens goed af voor Cyle Larin. Achttien minuten voor tijd verscheen de derde treffer op het scorebord. Mehmet Topal ontving zijn tweede gele kaart van de wedstrijd toen de bal in het strafschopgebied tegen zijn hand ging, waarna Vincent Aboubakar de strafschop benutte.

Ondanks de ondertalsituatie kreeg Basaksehir het in de laatste tien minuten toch voor elkaar om het nog spannend te maken. Fredrik Gulbrandsen won het van twee verdedigers van Besiktas en schoot de bal vervolgens heerlijk in de rechterbovenhoek achter Utku Yuvakuran: 3-1. Diezelfde Gulbrandsen schoot in de vierde minuut van de extra tijd ook de bal laag in de linkerhoek, maar tot meer was Basaksehir niet in staat.