Almere City recht rug na 7-2 nederlaag en gaat weer aan kop in KKD

Almere City FC mag zich in ieder geval voorlopig tot vrijdag koploper van de Keuken Kampioen Divisie noemen. Het team van Ole Tobiasen was zaterdag duidelijk een maatje te groot voor Go Ahead Eagles en heeft als eerste club de grens van dertig punten bereikt: 3-0. De voorsprong op SC Cambuur en De Graafschap bedraagt twee punten, terwijl NAC Breda drie punten minder heeft. Het team van Henk de Jong heeft als enige team een wedstrijd minder gespeeld.

Almere City maakte de dienst uit in de eerste helft. Het veldoverwicht begon zich na een kwartier spelen uit te betalen in kansen. Jay Gorter stopte een schot van Ryan Koolwijk met zijn vuisten, zag een inzet van Tim Receveur net naast gaan en keerde een poging van Jearl Margaritha. Vijf minuten voor het einde van de eerste helft viel de 1-0 van de thuisploeg.

Een snel genomen corner kwam via Koolwijk bij Thomas Verheydt terecht. Die kopte door en op de lijn werkt Frederik Helstrup de bal binnen: 1-0. In de openingfase van de tweede helft ging het duel ietwat op en neer en werd Michael Woud door Antoine Rabillard aan het werk gezet. Aan de andere kant mislukte een soort stift van Margaritha.

Het team van Tobiasen kwam na 68 minuten spelen op 2-0: Oussama Bouyaghlafen prikte de bal uit de kluts binnen na een corner. Een kwartier voor het einde viel de genadeklap voor de bezoekers uit Deventer. Het was Xian Emmers, die als invaller zijn eerste minuten in ruim twee maanden tijd maakte, die de bal uit een corner werkelijk schitterend doorkopte: 3-0. Almere City rechtte zodoende op uitstekende wijze de rug na de 7-2 nederlaag bij SC Cambuur.