Mariano Diaz groeit na 566 dagen niet uit tot held van Real Madrid

Real Madrid heeft voor de tweede speeldag op rij punten laten liggen in LaLiga. Dertien dagen na de 4-1 nederlaag in en tegen Valencia kon het team van Zinédine Zidane ook het volgende bezoek aan la Comunidad Valenciana niet in winst omzetten: het uitduel met Villarreal eindigde in 1-1. Mariano Diaz mocht 566 dagen na zijn laatste basisplaats eindelijk weer aan het startsignaal verschijnen. Ook toen was Villarreal de opponent en kwam hij tweemaal tot scoren in een 3-2 zege. Zaterdag was de Dominicaan opnieuw trefzeker voor de Koninklijke.

De wedstrijd was nog geen twee minuten oud toen Real Madrid al op voorsprong kwam. Daniel Carvajal probeerde aan de rechterkant Lucas Vázquez aan te spelen, maar die bal werd onderschept. De grensrechter stak zijn vlag een halve seconde op voor buitenspel, maar liet deze vervolgens weer zakken toen Carvajal de bal voorgaf. De defensie van Villarreal was duidelijk afgeleid en uiteindelijk kopte Mariano de bal binnen: 0-1. De VAR bekeek de beelden nog eens en keurde de goal, ondanks protesten bij de thuisploeg, goed.

Villarreal reageerde goed na de vroege domper, maar de thuisploeg had veel moeite om gevaarlijk te zijn in de laatste meters. Alleen Dani Parejo kreeg in de twintigste minuut een goede kans om de 1-1 op het scorebord te zetten. Na een goede voorzet van Gerard Moreno vanaf de rechterkant kopte de middenvelder de bal van dichtbij over het doel van Thibaut Courtois. Real Madrid kon na de vroege 0-1 weliswaar geen kansen meer creëren, maar bleef tegelijkertijd goed overeind tegen el Submarino amarillo.

De eerste grote kans in de tweede helft was voor Villarreal. Na balverlies van Toni Kroos gaf Manu Trigueros een goede pass op Moreno, die zijn kruiselingse inzet net langs de verkeerde kant van de paal zag gaan. De ploeg van Unai Emery bleef naarstig zoeken naar de 1-1. Een schot van Samu Chukwueze ging over en een krachtige inzet van Parejo miste precisie. Aan de andere kant van het veld kon Pau Torres nipt een inzet van Vázquez van richting veranderen.

Een kwartier voor tijd moest Real Madrid er toch aan geloven. Courtois haalde Chukwueze onderuit in het strafschopgebied en werd daarna door Moreno vanaf elf meter gepasseerd. De Belg raadde weliswaar de hoek, maar was te laat: 1-1. Dat was ook het laatste wapenfeit, daar Raphaël Varane tijdig een inzet van Moreno kon blokken en Pervis Estupiñán net kon voorkomen dat een geweldige voorzet van Marco Asensio bij Vázquez terecht zou komen. Villarreal staat tweede met negentien punten uit elf duels; Real Madrid bezet een vierde plaats met twee punten én een wedstrijd minder.