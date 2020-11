Bosz nadert Bayern op verjaardag tot één punt; Weghorst scoort bij Schalke

Bayern München heeft zaterdagmiddag punten gemorst in de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen. De ploeg van trainer Hansi Flick kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel en staat minder stevig op de eerste plaats. Het Bayer Leverkusen van de jarige Peter Bosz won immers ternauwernood met 1-2 van Arminia Bielefeld. De ploeg van Bosz staat nu tweede, met één punt achterstand op de koploper. Wout Weghorst scoorde voor VfL Wolfsburg tijdens een 0-2 zege op Schake 04.

Bayern München - Werder Bremen 1-1

Werder Bremen had al sinds september 2010 geen punt meer gepakt tegen Bayern München en verloor de laatste negentien (!) onderlinge wedstrijden, maar kwam op slag van rust verrassenderwijs op voorsprong. Aan de rechterflank sprintte Joshua Sargent voorbij Javi Martínez en hij bediende Maximilian Eggestein, die zich onttrok aan de aandacht van Leon Goretzka en de linkerhoek vond: 0-1. Het was geen onlogische ruststand, want Bayern oogde krachteloos en kwam achterin enigszins in de moeilijkheden door het vroege uitvallen van Lucas Hernández. Na een kwartier moest Manuel Neuer bijvoorbeeld een knappe, dubbele redding verrichten binnen een paar seconden.

In de tweede helft opende Bayern München de jacht op de gelijkmaker. Zeven minuten na de pauze trof Douglas Costa van aanzienlijke afstand de onderkant van de lat, terwijl Robert Lewandowski niet veel later naast schoot. Na iets meer dan een uur was het alsnog raak: na een voorzet van Goretzka vanaf de rechterflank knikte Kingsley Coman raak bij de tweede paal. Bayern domineerde de wedstrijd in de tweede helft, maar kreeg pas laat in de wedstrijd goede kansen op de gelijkmaker. Een kopbal van Lewandowski na voorbereidend werk van David Alaba zeilde negen minuten voor tijd over het doel, terwijl Eric Maxim Choupo-Moting een grote schotkans onbenut liet. Aan de overzijde moest Neuer nog ingrijpen na een schot van Sargent.

Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen 1-2

Gezien de vorm van beide ploegen leek Bayer Leverkusen zich te kunnen opmaken voor een eenvoudige middag: Arminia Bielefeld verloor de voorgaande vijf duels, terwijl Bayer Leverkusen al viermaal op rij had gewonnen. Een eenvoudige middag werd het niet, maar de bezoekers kwamen wel op voorsprong via Leon Bailey. De aanvaller diende als eindpunt van een vlotte aanval en combineerde zelf met Florian Wirtz. Een enorme blunder van keeper Lukás Hrádecky leidde na de pauze echter tot de 1-1: na een terugspeelbal van Daley Sinkgraven wilde Hrádecky de bal wegtrappen met rechts, maar het leer wipte op, waarna hij met de linkervoet een eigen doelpunt maakte. Het leek bij 1-1 te blijven, totdat Aleksandar Dragovic in de slotfase toesloeg toen Arminia Bielefeld een bal niet uit het strafschopgebied kreeg. Bij de thuisploeg had Mike van der Hoorn overigens een basisplek.

?????? De grootste keepersblunder van 2020 (?) volgt na een pass van Daley Sinkgraven... Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 21 november 2020

Schalke 04 - VfL Wolfsburg 0-2

Al in de derde minuut was het raak voor Weghorst. De spits won na een hoekschop van Maximilian Arnold bij de eerste paal het kopduel van Malick Thiaw en scoorde hard met het hoofd: 0-1. Weghorst had luttele minuten later een nieuwe kans uit een rebound, maar mikte vrij ver naast. Wolfsburg bleef grote kansen creëren in de openingsfase en de tweede treffer in de 24ste minuut kwam dan ook allesbehalve uit de lucht vallen. Weghorst nam een lage pass van Renato Steffen niet goed aan, waardoor de bal voor de voeten rolde van ploeggenoot Xaver Schlager, die raak schoot: 0-2. Zo kreeg Weghorst dus onbedoeld een assist op zijn naam. In de tweede helft kreeg de centrumspits nog een goede schietkans, maar stuitte hij op doelman Frederik Ronnow. Schalke probeerde het nog wel en raakte in de absolute slotfase via een hard schot van Benito Raman de lat.

TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart 3-3

Christoph Baumgartner brak de score na een kwartier spelen open. De middenvelder van Hoffenheim ging een onbedoelde één-twee aan met een verdediger van Stuttgart, vond de bal terug op de rand van de zestien en scoorde beheerst: 1-0. Een weergaloze individuele actie van Nicolás Gonzalez leverde twee minuten later de gelijkmaker op. De vleugelspits trok vanaf de rechterkant naar binnen, kapte en draaide zich langs drie tegenstanders, en haalde uit in de verre hoek: 1-1. Stuttgart zou gaan rusten met een voorsprong dankzij een knotsgek doelpunt in de 27ste minuut. Eerst kopte González op de lat, daarna schoot Silas Wamangituka de bal op de paal, om hem vervolgens in de rebound wél tegen de touwen te vlammen: 1-2.

Hoffenheim toonde veerkracht en kwam vlak na rust terug. Ryan Sessegnon kon profiteren van de zwakke defensieve organisatie bij Stuttgart en liep vanaf de linkerflank zo het zestienmetergebied in. Daar verschalkte de huurling van Tottenham Hotspur van dichtbij doelman Gregor Kobel. Omdat Florian Grillitsch van Hoffenheim twintig minuten voor tijd in de zestien van Stuttgart onderuit werd gehaald door Waldemar Anton, kreeg de thuisploeg een penalty. Andrej Kramaric wist daar wel raad mee en maakte zijn zevende goal dit seizoen: 3-2. Hoffenheim dacht te gaan winnen, maar Stuttgart kwam in de derde minuut van de blessuretijd opnieuw terug. Sasa Kalajdzic kopte de bal in de zestien slim naar achter, zodat Marc Kempf uit een lastige hoek de gelijkmaker kon maken: 3-3.

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 1-1

Jeffrey Gouweleeuw had een basisplaats bij FC Augsburg, dat al na vier minuten tegen een achterstand aankeek. Een mooie pass van Stefan Lainer met de buitenkant belandde bij Breel Embolo, die wegdraaide bij Gouweleeuw en van dichtbij op doelman Rafal Gikiewicz. De keeper stopte ook een rebound, maar uiteindelijk kwam de bal terecht bij Florian Neuhaus, die de trekker overhaalde. Omdat Raphael Framberger na de pauze twee gele kaarten ontving binnen vijf minuten, eindigde Augsburg de wedstrijd met tien man. Desondanks kwamen de bezoekers kort voor tijd langszij door een doelpunt van Daniel Caligiuri: 1-1.