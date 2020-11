SC Heerenveen meldt positieve coronatest en mogelijk besmette spelers

SC Heerenveen maakt zaterdag melding van een nieuwe coronabesmetting. Eén medewerker, die om privacyredenen niet nader genoemd wordt, heeft het virus opgelopen en is in thuisisolatie gegaan. Datzelfde geldt voor twee anonieme spelers die met de besmette werknemer in contact zijn geweest.

Het persbericht van Heerenveen maakt niet duidelijk of de besmette persoon een speler, staflid of een ander personeelslid is. Wel is duidelijk dat in ieder geval twee voetballers in quarantaine zijn gegaan. Wat de gevolgen voor hen zijn met betrekking op de aanstaande uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk is nog onduidelijk. Heerenveen gaat zondag om 16.45 uur op bezoek in het Mandemakers Stadion.

Op zaterdag 17 oktober werd Heerenveen ook al geconfronteerd met enkele positieve coronatesten. Toen ging het om één speler en twee overige werknemers, die lid zijn van de 'ondersteunende staf'. De besmette speler zou aanvankelijk ontbreken in het uitduel dat de Friezen speelden met Ajax (5-1 nederlaag), maar de testen bleken valspositief.

Ook meldt Heerenveen dat de club niet verdergaat met Kamil Miazek. De 24-jarige Poolse doelman, die jarenlang in de jeugdopleiding van Feyenoord speelde, was deze week op proef bij de Eredivisionist, maar wist niet te overtuigen. Miazek is sinds deze zomer transfervrij, omdat zijn contract bij Leeds United niet werd verlengd. Heerenveen zoekt naar een tweede doelman, omdat de club achter Erwin Mulder alleen beschikt over de zeventienjarige Jaimy Kroesen.