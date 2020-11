NAC Breda wint voor het eerst in twintig jaar bij FC Eindhoven

De eerste zege van NAC Breda bij FC Eindhoven in twintig jaar tijd is een feit. Na drie nederlagen en een remise, 2-2 vorig jaar, won het team van Maurice Steijn, mede dankzij twee late treffers, met 2-4 in het Jan Louwers Stadion. Steijn koos ervoor om Sydney van Hooijdonk te passeren en Mario Bilate als de aanvalsleider aan te wijzen. Door de tweede zege op rij komt NAC op 27 punten.

FC Eindhoven begon uitstekend en stond binnen een halve minuut met 1-0 voor. Na uitstekend voorbereidend werk van Hugo Botermans schoot Brian De Keersmaecker de bal in tweede instantie binnen. De thuisploeg liet bij vlagen het beste voetbal van het seizoen zien, maar ging daarna meer afwachtend spelen en NAC sloeg binnen drie minuten tweemaal toe.

Een snelle tegenaanval van NAC stond aan de basis van de 1-1 van Nick Venema. Twee minuten later kopte Roger Riera, die er niet goed uitzag bij de 1-0, de bal na een corner via het been van Ruud Swinkels en de paal tegen de touwen: 1-2. Dat was ook tevens de ruststand in het Jan Louwers Stadion.

Tien minuten na rust kwam FC Eindhoven na een uitstekende aanval op 2-2. Na een voorzet van Lorenzo van Kleef probeerde Botermans de bal te hakken en was het uiteindelijk Jacky Donkor die de bal bij de tweede paal binnenschoof. In de laatste twintig minuten sloeg NAC tweemaal toe en werden de drie punten meegenomen naar Breda.

Robin Schouten werd uit het oog verloren door Donkor, kwam naar binnen in het Eindhovense zestienmetergebied en knalde raak: 2-3. Een rake strafschop betekende de 2-4: na een overtreding van achteren op Mounir El Allouchi wees Allard Lindhout naar de stip en Bilate faalde niet. Hij werd niet veel later door Van Hooijdonk vervangen.