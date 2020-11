Fenerbahçe haalt uit en boekt grootste uitzege in 922 dagen tijd

Fenerbahçe heeft zaterdag op overtuigende wijze drie punten in de Süper Lig gepakt. Het team van Erol Bulut won met 1-5 op bezoek bij Gençlerbirligi en dat was meteen de grootste uitoverwinning sinds de 0-7 zege op Kardemir DÇ op 14 mei 2018. Door de zege staat Fenerbahçe drie punten los van Alanyaspor, al heeft de nummer twee wel twee duels minder gespeeld: twintig om zeventien punten. Alanyaspor speelt zondag uit bij Antalyaspor.

Het team van Bulut had slechts een kwartier nodig om aan de leiding te gaan. Hakan Mert Yandas ging aan de rechterkant een één-twee aan met Dimitrios Pelkas en schoot de bal vervolgens in de verste hoek achter Kristoffer Nordfeldt, die ogenschijnlijk meer had kunnen doen: 0-1. Genclerbirligi kwam een kwartier later uit een standaardsituatie op gelijke hoogte. Na een verre vrije trap van Dominik Furman klom Diego Ângelo het hoogst in de lucht en kopte hij de bal van dichtbij achter Altay Bayindir: 1-1.

Diego Perotti was verantwoordelijk voor de 1-2 van Fenerbahce. Na een duel met Halil Pehlivan om de bal ter hoogte van de achterlijn ging de Argentijn bijzonder gewillig naar de grond en vervolgens benutte hij ook de toegekende strafschop. In het tweede bedrijf liepen de bezoekers verder uit. Twee minuten na de onderbreking kreeg José Sosa de bal van Pelkas, drong hij het strafschopgebied binnen en schoot hij de bal diagonaal in de linkerhoek: 1-3.

De doelpunten volgden elkaar snel op in Ankara. Twintig minuten voor tijd verscheen Perotti opnieuw op het scorebord toen hij aan de linkerkant van het strafschopgebied ruimte maakte om met rechts te schieten en de bal in de verste hoek achter Nordfeldt schoot: 1-4. Twee minuten later was het opnieuw raak. Ozan Tufan stond amper tien minuten op het veld toen hij van dichtbij een goede bal van Serdar Aziz tegen de touwen werkte: 1-5. Ferdi Kadioglu kwam acht minuten voor het einde binnen de lijnen voor Perotti.