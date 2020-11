Chelsea grijpt ruim drie uur voor kraker de koppositie in de Premier League

Chelsea heeft zaterdagmiddag, in ieder geval voor even, de koppositie overgenomen in de Premier League. Het team van Frank Lampard won met 0-2 van Newcastle United en verzamelde achttien punten uit de eerste negen duels. De ban werd al vroeg gebroken door een eigen doelpunt van Federico Fernández; in de tweede helft bepaalde Tammy Abraham de eindstand. Hakim Ziyech stond 86 minuten binnen de lijnen bij Chelsea. Zaterdagavond kan Tottenham Hotspur de eerste plek innemen, als het thuis wint van Manchester City. Dat duel begint om 18.30 uur.

Dat de score niet hoger uitviel voor Chelsea, was onder meer te wijten aan de zwakke start van Timo Werner. De aanvaller kon na Jürgen Klinsmann (drie keer), Dietmar Hamann (in maart 1999) and Leroy Sané (in oktober 2017) de vierde Duitser worden die erin zou slagen om in drie opeenvolgende Premier League-wedstrijden te scoren, maar hij was onzorgvuldig met zijn eigen kansen. In de vierde minuut haalde keeper Karl Darlow een inzet van Werner uit de benedenhoek; na een halfuur faalde de aanvaller in een één-op-één-situatie met Darlow. Negen minuten na de pauze dook Werner opnieuw op voor het doel, maar in plaats van te schieten verstuurde hij een zwakke breedtepass richting Hakim Ziyech, die werd onderschept.

Na 64 minute bereidde Werner met een indrukwekkende sprint echter wel de 0-2 van Chelsea voor. Hij drong tussen twee bewakers de helft van Newcastle United binnen en stoomde door richting het strafschopgebied. Plots ontstond een twee-tegen-één-situatie: Werner stuurde Abraham op het juiste moment weg en de centrumspits van Chelsea maakte geen fout. Het tweede doelpunt zorgde voor opluchting bij Chelsea, want in de zes minuten daarvoor was Newcastle United tweemaal dreigend geworden. Isaac Hayden schoot van dichtbij over het doel, al zou een treffer niet hebben geteld vanwege een eraan voorafgaande handsbal. Kort daarna schoot Joelinton vanaf de zestienmeterlijn rakelings over de lat.

Het eerste doelpunt van de wedstrijd was overigens in de tiende minuut al gevallen. Na een voorzet van Mason Mount vanaf de rechterflank werkte verdediger Fernández van Newcastle de bal onder druk van Ben Chilwell achter zijn eigen keeper. Het was een eenzijdige eerste helft, waarin Chelsea liefst 79 procent balbezit had. Na de pauze kwam Newcastle beter voor de dag; ook na de 0-2 werd de thuisploeg nog gevaarlijk, bijvoobeeld toen een diagonale poeier van Sean Longstaff op de lat uiteenspatte. Een kwartier voor tijd werd de 0-3 van Werner, voorbereid door een steekpass van Ziyech, afgekeurd wegens buitenspel. In de slotfase maakte Ziyech plaats voor Olivier Giroud. Diep in de blessuretijd schoot Andy Carroll hard in het zijnet voor Newcastle, waardoor Chelsea de nul hield.