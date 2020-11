Steven Berghuis krijgt ervan langs: ‘Dán ben je eerlijk, ga niet lopen zaniken'

Steven Berghuis stond in de voorbije transferperiode niet onwelwillend tegenover een vertrek bij Feyenoord. De juiste club kwam echter niet op zijn pad. Onder meer AS Roma had interesse in de Oranje-international, maar om uiteenlopende redenen kwam het niet van een transfer. Berghuis wilde in de tussentijd maar niet zeggen of hij wel of niet zou blijven en daar ergerde Van Hanegem zich nogal aan, erkende de oud-voetballer in een uitgebreid interview met RTV Rijnmond.

Van Hanegem kreeg de vraag of hij een andere Berghuis ziet bij het Nederlands elftal dan bij Feyenoord. “Het is in zijn voordeel dat hij bij Feyenoord alle ballen krijgt. Dat is ook geen goede zaak. Iedereen wil hem de bal geven en iedereen wil hem pleasen omdat hij de aanvoerder en de beste speler is.” Van Hanegem ziet het vaak genoeg gebeuren dat een andere speler er beter voor staat dan Berghuis en dat de bal toch naar de captain gaat. “Tegen Bosnië en Herzegovina wilde hij koste wat het koste scoren.”

“En dan lukt het niet. Als je dat gewoon laat komen, dan schiet je er een of twee in. Hij moet niet alleen maar bezig zijn met: ik moet, ik moet, ik moet. Nee, dat moet niet. Dat ontstaat.” Van Hanegem erkent dat hij vaak kritisch op Berghuis is. Niet alleen vanwege zijn spel binnen de lijnen, maar ook vanwege zijn houding tijdens de transfermarkt. “Hij heeft een geweldig contract gekregen. Even was hij uit de running in Engeland en nu zit-ie bij Feyenoord”, verwees de Kromme naar het mislukte avontuur bij Watford.

“Daar is Feyenoord blij om, maar daar moet hij óók blij om zijn.” Dat Berghuis weer een serieuze kandidaat voor het Nederlands elftal is, is volgens Van Hanegem ook voor een groot deel aan Feyenoord te danken. “Je komt in betere doen, je komt weer bij het Nederlands elftal. Dat heb je dan toch ook aan de club te danken. En ga dan niet zeggen: ‘Nou ja, het is nog niet afgelopen, het kan altijd nog gebeuren dat ik wegga’.”

“Zeg dan: ‘Ik wil weg, maar er komt niemand’. Dán ben je eerlijk. Dan weet je het. Ga niet draaien, draaien. Ga niet lopen zaniken.” Van Hanegem kreeg de vraag wat een mooie club voor Berghuis zou zijn. “Hij zit al bij de mooiste club die er is. Wat wil hij nog meer? Als er straks weer mensen het stadion in mogen, is dit de mooiste club die er is.”