Kudus verrast met ‘revalidatiekapsel’: ‘Ik wil er wat anders uitzien’

Mohammed Kudus is herstellende van meniscusblessure. De middenvelder van Ajax liep exact een maand geleden een serieuze kwetsuur op in de thuiswedstrijd tegen Liverpool (0-1 nederlaag) in de Champions League en moest zich laten opereren. In een interview met Ajax TV vertelt de zomeraanwinst uit Ghana dat zijn operatie goed is verlopen en dat hij dankbaar is voor de vele steunbetuigingen die hij ontving.

"Ik heb leuke berichtjes gekregen van iedereen. Ik wil iedereen bedanken voor die opstekers", vertelt Kudus, die zich tijdens zijn operatie een nieuw kapsel liet aanmeten. Hij heeft zijn korte afrokapsel ingeruild voor dreadlocks. "Dit is m'n herstelkapsel. Ik wil er wat anders uitzien", lacht hij. Zijn herstel verloopt voorspoedig. "Ik kan bijna alles weer doen: autorijden, lopen zonder krukken... Ik ben aan mijn revalidatie begonnen en alles wordt weer normaler."

Ajax meldde vorige maand dat Kudus in ieder geval tot de winterstop aan de kant zal staan. Ondanks zijn blessure probeert de aanvallende middenvelder, die tegen Liverpool aantrad als valse spits, zijn ploeggenoten te blijven steunen. "Ik kijk elke wedstrijd, in gedachten ben ik bij ze, ook al ben ik fysiek niet aanwezig. Ik steun ze en bid voor ze bij elke wedstrijd."

Andersom had Kudus na zijn komst veel aan de steun van zijn teamgenoten bij Ajax. "Ik was natuurlijk nieuw, maar mijn ploeggenoten en de staf hebben me geholpen. Door de Afrikaanse medespelers was het makkelijk om mijn draai te vinden", doelt hij op spelers als André Onana en Lassina Traoré.