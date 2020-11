Hoe Ajax met maatwerk en veel succes een antwoord vindt op ‘saudade’

Ajax heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in manieren om de integratie van Latijns-Amerikaanse spelers in Amsterdam te bevorderen. Het Algemeen Dagblad publiceert zaterdag een uitgebreid artikel over de initiatieven die Ajax onderneemt om spelers uit Zuid- en Midden-Amerika zich thuis te laten voelen. De kracht van heimwee moet bij Latijns-Amerikaanse spelers immers niet worden onderschat, stelt voormalig perschef en teammanager David Endt.

De aanwezigheid van Herman Pinkster wordt door de krant uitgelicht als een belangrijke reden voor de succesvolle integratie. Hij werd in 2005 aangesteld als spelersbegeleider en gaf zich een jaar later op voor een cursus Spaans, vanwege de komst van de niet-Engelssprekende Gabri en Roger García. De taal spreekt hij inmiddels vloeiend. Pinkster is zelf ook teammanager van Jong Ajax, om spelers alvast 'van haver tot gort te leren kennen'. Volgens de krant wordt hij binnen de club en onder zaakwaarnemers gezien als de 'stille kracht die nieuwe talenten naar een zachte landing begeleidt'.

Een voorbeeld van het 'maatwerk' van Pinkster is de moeite die hij deed om Antony een goed gevoel te bieden nadat de aanvaller afgelopen zomer overkwam van São Paulo. Hij mailde met de zaakwaarnemer, legde contact met de kledingsponsor, informeerde naar specifieke wensen van Antony en speurde alvast naar een gewenste woning met tuin voor de jonge vader van een zoontje. Het is volgens Endt essentieel dat een Zud-Amerikaan die plots in Amsterdam terechtkomt het gevoel heeft dat hij betrouwbare mensen om zich heen heeft op wie hij kan terugvallen, anders zal Ajax geen rendement zien.

Terwijl Pinkster op de achtergrond het wensenlijstje van Antony afging, liep conditietrainer Alessandro Schoenmaker, ook voor papierwerk aanwezig in Brazilië, zijn eerste rondjes met de aankoop en praatte hij hem bij in het Portugees. Na zijn komst werd Antony begroet met een speciaal, Portugees lied dat werd ingezongen door land- en teamgenoten, onder wie de rappende David Neres. Ajax maakte voor Latijns-Amerikaanse spelers zelfs een handboek, een soort kompas met Nederlandse begrippen, voetbaltermen, contactpersonen, regels en de geschiedenis van Amsterdam.

"We realiseerden dat we als club te weinig deden. Met zo'n bonte verzameling probeerden we spelers beter te laten aarden", legt Endt uit in de krant. Hij weet dat spelers uit Latijns-Amerika relatief vaak moeite hebben om te aarden. "In Brazilië noemen ze dat saudade", vertelt de voormalig teammanager. "Saudade is de door de ziel snijdende pijn van het verlangen naar de eigen omgeving. Dat moet je niet onderschatten. Ik heb vaak gedacht: wat als ik alleen in Afrika zou belanden?"

De aanpak van Ajax lijkt zijn vruchten af te werpen. Zo meldde het Algemeen Dagblad zaterdag dat Nicolás Tagliafico spoedig gaat bijtekenen tot de zomer van 2023 in de Johan Cruijff ArenA. Antony was dit seizoen in acht optredens goed voor vier doelpunten en twee assists. Neres en Lisandro Martínez zijn regelmatig terug te vinden in de basiself. "Als je investeert om het talent rendabel te maken, moet je ook zorgen dat je de best mogelijke voorwaarden schept om ze goed te laten gedijen", vindt Endt.