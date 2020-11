Waarom Matthijs de Ligt met een rode veeg naast AnneKee Molenaar staat

Voetballers in Italië vragen deze week aandacht voor geweld tegen vrouwen. Voorafgaand aan de competitiewedstrijden die plaatsvinden in de achtste speelronde zullen spelers en scheidsrechters met een rode veeg over hun gezicht het veld betreden. Bovendien dragen de aanvoerders van de clubs een lint ter promotie van de landelijke campagne, die voor de vierde keer wordt georganiseerd in Italië.

De campagne, die in samenwerking met WeWorld plaatsvindt, wordt '#UnRossoAllaViolenza' genoemd, ofwel: een rode kaart voor geweld. Veel voetballers hebben de afgelopen dagen een foto van zichzelf en hun partners en/of dochters op sociale media geplaatst. Op de foto's hebben de voetballers een rode veeg op hun wang. Ze roepen hun volgers op om eenzelfde foto te plaatsen. Onder meer verdediger Matthijs de Ligt van Juventus doet samen met zijn vriendin AnneKee Molenaar mee aan de campagne. De Ligt kan zaterdagavond tegen Cagliari overigens zijn rentree maken na ruim twee maanden afwezigheid door een schouderblessure.

Gemiddeld genomen wordt in Italië iedere twee dagen een vrouw om het leven gebracht door haar partner. Volgens cijfers van het ISTAT, de Italiaanse pendant van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland, is geweld tegen vrouwen toegenomen door de lockdown in Italië. Per dag wordt gemiddeld 128 keer gebeld naar een hulplijn. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat veel vrouwen juist niet de mogelijkheid hebben om hulp te zoeken of hun verhaal te doen.

Veertig procent van de vrouwen die slachtoffer is van geweld van de eigen partner, praat er met niemand over. Om die reden schakelde de Serie A op het eigen Instagram-account deze week tussen dinsdag en donderdag de mogelijkheid uit om reacties te plaatsen onder foto's. De Serie A wilde 'een gevoel van onmacht om te communiceren, een gevoel van stilte: dezelfde stilte waar vrouwen die slachtoffer zijn van geweld mee te maken hebben' uitdragen richting de eigen volgers, verklaren Italiaanse media.