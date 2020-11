Heel weinig juryleden kozen voor Gravenberch, Dest of Bakker in verkiezing

De Italiaanse krant Tuttosport heeft de top zeventien van de verkiezing om de Golden Boy-award vrijgegeven. Zaterdagochtend werd al bekend dat Erling Braut Haaland zich volgens de krant het grootste talent ter wereld mag noemen en inmiddels is ook bekend op welke plek Ryan Gravenberch en Sergiño Dest eindigden in de verkiezing.

Gravenberch, de enige speler uit de Eredivisie die behoorde tot de laatste twintig kanshebbers, is terug te vinden op de vijftiende plaats. De middenvelder van Ajax kreeg één punt, wat inhoudt dat er één jurylid was dat Gravenberch het op vier na grootste talent van Europa vindt. Dest staat één positie hoger: hij verzamelde drie punten en staat op de veertiende plek.

Een panel met journalisten van toonaangevende kranten in Europa kiest jaarlijks een speler onder de 21 jaar die wordt gezien als het grootste talent ter wereld. Ieder jurylid mag vijf talenten nomineren. Spelers in de opgestelde top vijf van een journalist ontvangen tien, zeven, vijf, drie of één punt, afhankelijk van hun plek op de lijst. De Telegraaf is als enige Nederlandse krant vertegenwoordigd bij de stemming.

Om onduidelijke redenen geeft Tuttosport niet de gehele top twintig vrij, waardoor het niet duidelijk is op welke plaats Mitchel Bakker precies eindigt. Enkel de bovenste zeventien namen worden vermeld. Uit de ranglijst wordt echter wel duidelijk dat geen enkele speler vanaf de vijftiende plaats meer dan één punt haalde, dus voor de linksback van Paris Saint-Germain geldt hetzelfde.

Haaland eindigde met 302 punten op de eerste plaats. De twintigjarige aanvaller van Borussia Dortmund bleef Ansu Fati van Barcelona (239 punten) en Alphonso Davies van Bayern München (226 punten) voor. Na de top drie valt er qua puntenaantallen een groot gat in de ranglijst. Jadon Sancho van Borussia Dortmund staat met tachtig punten op de vierde plaats; de top vijf wordt gecompleteerd door Eduardo Camavinga van Stade Rennes (vijftig punten).