Raiola: ‘Soms ga ik op hem staan en gaat hij gewoon door met push-ups’

Zlatan Ibrahimovic vergeleek zichzelf in 2015 met een goede oude wijn: hoe ouder hij wordt, hoe beter. Vijf jaar later bewijst hij nog steeds gelijk te hebben, want de spits van AC Milan is niet af te stoppen. In vijf competitieduels was hij dit seizoen goed voor acht doelpunten en een assist, terwijl hij middenin het seizoen nog besmet raakte met het coronavirus. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola vertelt in de Volkskrant over de enorme gedrevenheid van zijn protegé.

Ibrahimovic laat geen mogelijkheid onbenut om aan zijn fitheid te werken. Lachend vertelt zijn zaakwaarnemer over de ochtend dat Ibrahimovic met een ploeggenoot had afgesproken een helikoptervlucht te maken. De avond ervoor hadden ze een wedstrijd gespeeld en ze zouden om 11.00 uur 's ochtends opstijgen. "Dus die ploegmaat zegt: 'Oké, dan ben ik om half elf bij jou.' 'Nee', zei Zlatan. 'Je bent er om half negen.' 'Hoezo?', zei die ploegmaat. 'Nou', zei Zlatan, 'we gaan eerst twee uur trainen.'" Mogelijk gaat het om een vlucht die Ibrahimovic op 25 juli maakte met Gianluigi Donnarumma, een dag na een competitieduel met Atalanta (1-1). Naar verluidt gingen ze toen samen langs bij Raiola.

Soms loopt Raiola letterlijk over zijn cliënt heen. "Dan is hij oefeningen aan het doen. Ga ik even op hem staan. Gaat-ie gewoon door met push ups. En ik ben niet de allerlichtste, hè", geeft de zaakwaarnemer toe. Raiola denkt dan ook dat Ibrahimovic nog lang niet klaar is als voetballer. "Ik zal hem aan het voetballen houden. Tot-ie met een brancard van het veld gaat. Hij kan door tot zijn vijftigste, maar hij wil alleen nog op het hoogste niveau spelen. Voorlopig kan hij door. Je ziet het toch? Hij heeft heel Milan gereanimeerd, hij is negentig procent van die ploeg." Ibrahimovic produceerde de helft van alle doelpunten die Milan dit seizoen maakte in de Serie A. De club gaat met zeventien punten uit zeven wedstrijden aan kop in de Serie A.

Hij inspireert niet alleen Milan, maar ook andere cliënten uit de stal van Raiola, zoals Myron Boadu. Toen beide aanvallers enkele jaren geleden gelijktijdig geblesseerd waren, werkten ze korte tijd samen aan hun herstel in de Verenigde Staten. De spits van AZ zei later dat Ibrahimovic hem als een vriend behandelde en dat hij hem altijd kon opbellen. "Hij heeft nog steeds de kracht, maar door zijn verworven reputatie ook de macht om iets door te geven aan de volgende generatie. Daarom moet hij zo lang mogelijk doorgaan", concludeert Raiola.