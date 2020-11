‘Georginio Wijnaldum krijgt tweede mogelijkheid op goedkope transfer’

Internazionale heeft Georginio Wijnaldum nog altijd in het vizier, zo meldt de Corriere dello Sport zaterdagochtend. De krant schrijft in een artikel over de winterse transferplannen van Inter dat Wijnaldum serieus in beeld is, maar dat een transfer desondanks ver weg lijkt. De voorkeur van de international van het Nederlands elftal zou immers uitgaan naar het geïnteresseerde Barcelona.

Wijnaldum, in de voorbije interlandperiode goed voor twee doelpunten tegen Bosnië-Herzegovina (3-1) en een treffer tegen Polen (1-2 zege) heeft een aflopend contract bij Liverpool, waardoor een relatief goedkope transfer in januari realistisch is. Inter werd in april al in verband gebracht met de middenvelder; het ging toen om een zomerse transfer, maar Wijnaldum bleef Liverpool trouw. Inmiddels zou hij, mede vanwege de interesse van Ronald Koeman en Barcelona, wel openstaan voor een transfer. Tot dusver bereikte Wijnaldum nog geen akkoord over een nieuw contract op Anfield en de kans daarop lijkt steeds kleiner te worden.

De Telegraaf: dit is het geheim van ‘supermens’ Georginio Wijnaldum

Hoe kan het dat Georginio Wijnaldum zelden geblesseerd is? Lees artikel

Inter heeft niet alleen oog voor Wijnaldum, zo klinkt het in de Italiaanse sportkrant. Nicolò Rovella, een achttienjarige middenvelder van Genoa die eveneens beschikt over een aflopend contract, wordt door de werkgever van Stefan de Vrij gezien als een potentieel goedkope aanwinst in januari. Rodrigo de Paul van Udinese wordt vanwege zijn prijskaartje als een 'halve droom' bestempeld. Volgens eerdere berichtgeving van Goal moet de centrale middenvelder minstens veertig miljoen euro kosten. Een deel van de transfersom zou gegenereerd kunnen worden door de verkoop van Christian Eriksen, die mag vertrekken.

Een andere naam die 'altijd in gedachten' is, is die van Olivier Giroud van Chelsea. Directeurs Giuseppe Marotta, Piero Ausilio en Dario Baccin zijn weliswaar van mening dat Inter zuinig moet omgaan met het geld, maar blijven wel alert op mogelijkheden. Zo gaat een van de directeurs zondag in gesprek met Gleison Bremer, een 23-jarige Braziliaanse verdediger van Torino die dolgraag naar Inter zou gaan. Op dit moment lijkt Torino echter niet te willen meewerken aan een transfer. Nikola Maksimovic en Arek Milik van Napoli zullen vermoedelijk haalbaar zijn in de zomer en niet in de winter, is de verwachting.