Erling Haaland volgt João Félix op als winnaar Golden Boy Award

Erling Haaland heeft de Golden Boy Award gewonnen, zo heeft Tuttosport zaterdag bekendgemaakt. De Noorse spits van Borussia Dortmund is de opvolger van João Félix, die de prijs vorig jaar in ontvangst mocht nemen. Matthijs de Ligt won de prestigieuze award een jaar eerder. Onder meer Ryan Gravenberch, Mitchel Bakker en Sergiño Dest behoorden tot de twintig laatste kanshebbers op de Golden Boy Award, maar zij zijn afgetroefd door Haaland.

Dat de twintigjarige Haaland de prijs in ontvangst mag nemen is geen grote verrassing. De spits van Dortmund behoorde tot de absolute topfavorieten, daar hij een uitstekend jaar achter de rug heeft. Vorig seizoen maakte hij grote indruk als speler van Red Bull Salzburg en dus stonden de clubs in de rij. Manchester United wilde hem graag hebben, maar de keuze van Haaland viel op Borussia Dortmund. De Duitse topclub telde in januari twintig miljoen euro voor hem neer en daar heeft het geen moment spijt van gehad. Door zijn ongekende moyenne (27 doelpunten in 29 officiële wedstrijden) zit naar verluidt Real Madrid achter hem aan.

Haaland scoort aan de lopende band voor Dortmund. In zijn eerste elf competitieve wedstrijden dit seizoen scoorde hij elf keer, waaronder vier goals in drie Champions League-wedstrijden. Zijn marktwaarde is in korte tijd omhoog geschoten. Volgens Transfermarkt ligt de marktwaarde van Haaland momenteel op tachtig miljoen euro. Mogelijk wordt deze waarde nog verder opgeschroefd door het winnen van de Golden Boy Award. Deze prijs wordt al jaren uitgereikt door de Italiaanse sportkrant. Een panel met journalisten van toonaangevende kranten in Europa kiezen jaarlijks een speler onder de 21 jaar die wordt gezien als het grootste talent ter wereld.