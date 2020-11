Internationals Jong Oranje gaan los onder foto Sven Botman in privéjet

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Jong Oranje-international Sven Botman werd door bondscoach Frank de Boer bij de selectie van het Nederlands elftal gehaald nadat Nathan Aké afhaakte met een hamstringblessure. Tot een debuut kwam het niet, want de verdediger van Lille OSC zat tegen Bosnië & Herzegovina (3-1 winst) en Polen (1-2 winst) negentig minuten op de bank. Botman is inmiddels teruggekeerd naar zijn club en verliet het Oranje-kamp per privéjet, zo laat hij zien op Instagram. “Accept my flaws”, schrijft hij bij de foto, waarschijnlijk verwijzend naar het nummer Accepting My Flaws van Future.

Zijn ploeggenoten van Jong Oranje reageren massaal op de foto. De Ajacieden Perr Schuurs en Kjell Scherpen noemen Botman een drerrie, wat in straattaal iets als 'vriend' betekent. “Prima tekst”, reageert Jurgen Ekkelenkamp. “Ohhh effe privéjet hè”, zegt Ryan Gravenberch. De clubloze keeper Warner Hahn doet ook een duit in het zakje: “Drop die mixtape”, schrijft hij. Onder meer Philippe Sandler, Jurriën Timber, Mitchell van Bergen, Millen Baars, Deroy Duarte, Maarten Paes, Tyrell Malacia en Lucas Woudenberg laten ook een reactie achter.