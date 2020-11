AD: Nicolás Tagliafico gaat contract bij Ajax spoedig verlengen

Nicolás Tagliafico gaat volgens het Algemeen Dagblad ‘spoedig’ een verbeterd contract tekenen. De Argentijnse linksback ligt momenteel vast tot medio 2022 in de Johan Cruijff ArenA. Met verbeterde voorwaarden komt hij naar alle waarschijnlijkheid tot aan de zomer van 2023 vast te liggen. Volgens de krant voelt Ajax inmiddels als thuis voor de in januari 2018 aangetrokken verdediger.

“Meer financiële zekerheid en enige inschikkelijkheid als zich alsnog een toptransfer aandient, zijn voor Tagliafico belangrijke factoren om zijn contract te verlengen, waarschijnlijk met een jaar”, zo klinkt het. Dat Tagliafico op korte termijn een verbeterd contract tekent, dankt Ajax volgens het dagblad ook aan hoe de club de integratie van Latijns-Amerikaanse spelers heeft verfijnd. Teammanager Herman Pinkster speelt daar een belangrijke rol in. Hij werd in 2005 door Ajax aangesteld en zorgt er op de achtergrond voor dat het de Zuid-Amerikaanse spelers aan niets ontbreekt vanaf het moment dat zij door directeur spelerszaken Marc Overmars worden aangetrokken. “Je voelt je nooit alleen en je weet hier wat er van je verwacht wordt”, zegt Tagliafico. “Dat is een veilige omgeving, net als een familie.”

De 28-jarige Tagliafico kwam bijna drie jaar geleden voor circa vier miljoen euro over van Independiente. Hij ontwikkelde zich stormachtig in het shirt van Ajax en gooide in Europees verband hoge ogen toen de ploeg van trainer Erik ten Hag in het seizoen 2018/19 imponeerde in de Champions League. De 27-voudig Argentijns international werd regelmatig gelinkt aan een vertrek uit Amsterdam; onder meer Arsenal, Atlético Madrid, Barcelona, Chelsea en Manchester City zouden interesse hebben gehad, maar tot een overstap kwam het nooit. Tegenover het clubkanaal van Ajax liet Tagliafico onlangs nog weten dat hij open staat voor een nieuw avontuur. ““Dit jaar ben ik 28 jaar geworden. Daarom wil ik kijken of het mogelijk is om nog een stap te zetten. Daar droomt elke speler van, proberen om alles eruit te halen wat erin zit. Maar nu kan ik nog niet verder denken dan de doelen die ik hier wil bereiken”, aldus Tagliafico.