‘Daarom denk ik dat De Boer op termijn weer een goede trainer voor Ajax is’

Het Nederlands elftal boekte in de afgelopen interlandperiode tegen Bosnië en Herzegovina de eerste overwinning onder het bewind van Frank de Boer. Oranje slaagde er vervolgens ook in om in het kader van de Nations League met 1-2 te winnen van Polen. Mike Verweij vindt het onterecht dat De Boer bij Ajax een ‘defensief’ stempel kreeg en ziet hem op termijn graag terugkeren in Amsterdam.

“De Boer begon heel offensief en leuk bij Ajax, ik kan me wedstrijden tegen Manchester City en Barcelona herinneren. Vanaf het moment dat Orlando Trustfull erbij kwam, is het een stuk minder geworden. Vergeet niet het materiaal dat De Boer bij Ajax had... Dat was het niveau Tobias Sana. En hij zat opgescheept met allerlei aankopen van Martin Jol, van wie hij het overnam. Dat speelt ook mee”, stelt Verweij. De Boer nam in 2010 het roer over van Jol en veroverde in de zes jaar die hij bij Ajax werkte vier landstitels.

“Je ziet dat hij bij het Nederlands elftal nu wél goed materiaal heeft”, zo gaat de Ajax-watcher van De Telegraaf verder. “Daarom denk ik dat De Boer op termijn weer een goede trainer voor Ajax is. Hij heeft de financiële basis gelegd voor hoe de club er nu voor staat en hij verdient een kans met een selectie die wel heel veel waard is en kwaliteiten herbergt. Want Erik ten Hag heeft inmiddels 170 miljoen euro mogen investeren.”

“Het defensieve stempel dat De Boer had, is echt volkomen belachelijk geweest. Dat is bij heel veel Ajax-fans ook ingegeven door de laatste wedstrijd tegen De Graafschap, daardoor kijken ze heel anders tegen hem aan. Het laatste seizoen was heel matig, dat was misschien zijn minste”, concludeert Verweij. De Boer liet Ajax achter zich nadat in 2016 het kampioenschap door een 1-1 gelijkspel in de uitwedstrijd tegen De Graafschap werd misgelopen. Via Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United kwam hij vervolgens bij Oranje terecht.