Mike Verweij zet streep door terugkeer bij Ajax: ‘Hij is veel te duur'

De naam van Arkadiusz Milik werd afgelopen week in Italië in verband gebracht met Ajax. De Poolse spits is bij Napoli in het bezit van een aflopend contract, weigert dat te verlengen en mag derhalve niet meer meetrainen of spelen in Napels. Mike Verweij zegt in de voetbalpodcast van De Telegraaf dat Ajax zich in januari in theorie bij Milik zou kunnen melden, maar benadrukt dat hij veel te duur is voor de Amsterdammers.

“Nee, Ajax gaat niet voor Milik”, zo begint Verweij over de 26-jarige spits, die tussen 2014 en 2016 voor Ajax speelde. “Het is ingegeven door een artikel in een Italiaanse krant. Op zich een logische gok, denk ik. Milik is op een zijspoor beland bij Napoli, traint niet meer met de groep mee en wil zijn contract niet verlengen. Dat nemen ze je over het algemeen niet in dank af in Napels. Amin Younes is daar ook onder bijzondere omstandigheden terechtgekomen. Er zijn zaakwaarnemers die ervoor kiezen om hun spelers niet naar Napoli te brengen.”

“Milik is veel te duur voor Ajax”, benadrukt de Ajax-watcher van De Telegraaf. Ajax hield vier jaar geleden 32 miljoen euro over aan de transfer van Milik naar Napoli. De 56-voudig Pools international wordt momenteel tevens in verband gebracht met onder meer Juventus, AS Roma en verschillende Premier League-clubs. “Na dit seizoen is hij weliswaar transfervrij, dus Ajax zou zich in de winter voor hem kunnen melden. Op dit moment is de financiële situatie van Ajax zo dat ze tien miljoen euro voor een speler al veel te veel is. Dat kan overigens zomaar anders zijn als ze nog drie keer winnen in de Champions League.”

Ajax is momenteel overigens nog wel op zoek naar een spits, zo vertelt Verweij. Trainer Erik ten Hag heeft met Lassina Traoré en Klaas-Jan Huntelaar twee echte spitsen tot zijn beschikking. “Ajax is aan het speuren, maar dat is moeilijk. Een goede spits kost heel veel geld. Of je moet iemand huren van een topclub, iemand die ergens niet in het verhaal voorkomt. Dan heeft hij niet veel gespeeld, maar hij moet er in januari wel direct staan in de wedstrijden tegen PSV en Feyenoord. Dus dat is een hele moeilijke zoektocht.”