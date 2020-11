Jong Ajax geeft het weg in Den Bosch; Jong PSV poetst 3-0 achterstand weg

De eerste remise van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie is een feit. Het team van Mitchell van der Gaag kwam vrijdagavond niet verder dan een gelijkspel bij laagvlieger FC Den Bosch. Jong FC Utrecht blijft dit seizoen voorlopig alleen winnen of verliezen: dit keer werd Helmond Sport in extremis geklopt. Jong PSV leek tegelijkertijd op weg naar een ruime nederlaag in Limburg, maar een 3-0 achterstand bij MVV werd omgezet in een 3-3 gelijkspel.

FC Den Bosch - Jong Ajax 2-2

Na een dramatische start met twee tegendoelpunten in de eerste vijf minuten wist FC Den Bosch de schade verder te beperken tegen Jong Ajax. In de derde minuut benutte Brian Brobbey een strafschop, nadat even eerder Victor Jensen onderuit was gehaald. Twee minuten later maakte Brobbey er al 0-2 van. Adrien Bongiovanni liet na om Den Bosch nog voor rust op 1-2 te brengen. Eerst stuitte hij op Dominik Kotarski en daarna mikte hij de bal op de paal. Aan de andere kant van het veld voorkwamen eerst Declan Lambert en daarna Stan Maas in de doelmond een derde treffer van de Amsterdammers.

De na de rust ingevallen Ryan Trotman kopt na 53 minuten een voorzet van Kevin Felida binnen en bracht FC Den Bosch terug in de wedstrijd: 1-2. Het duel ging vervolgens op en neer, met kansen voor Sontje Hansen en Rik Smulders. Een prima kopbal van Trotman, en een dito redding van Kotarski, was een voorbode van de gelijkmaker. Na een goede assist van Don Bolsius schoot hij de Bosschenaren naast Jong Ajax: 2-2. Het team van Mitchell van der Gaag kwam nog goed weg toen een door Youri Regeer van richting veranderd schot van Felida boven op de lat van Kotarski viel. In de extra tijd werd tot twee keer toe een hoekschop van Jong Ajax van de lijn gehaald.

MVV - Jong PSV 3-3

Het waren de bezoekers uit Eindhoven die al vroeg in de wedstrijd twee grote kansen op een openingsgoal kregen. Mike Havekotte stond doelpunten van Fodé Fofana en Richard Ledezma in de weg, waarna MVV via goede aanval via Arne Naudts op een 1-0 voorsprong kwam. Jong PSV kon het niveau uit de eerste tien minuten niet evenaren en kreeg op slag van rust ook nog een doelpunt van Joeri Schroijen om de oren: 2-0.

MVV kwam na nog geen uur spelen op 3-0. Na een goede assist van George McEachran tekende Naudts voor zijn tweede van de avond. Invaller Kristófer Kristinsson bracht Jong PSV na 66 minuten nog enigszins terug in de wedstrijd, maar dat was een belangrijke goal. De na een blessure teruggekeerde Yorbe Vertessen maakte er acht minuten voor tijd 3-2 van en daarna scoorde Kristinsson opnieuw: 3-3.

Jong FC Utrecht - Helmond Sport 2-1

Helmond Sport begon verschrikkelijk, met een tegengoal van Ody Velanas na 27 seconden, maar vocht zich daarna goed terug. Het team van Wil Boessen kwam na 25 minuten spelen op gelijke hoogte. Na een mooie aanval legde Karim Loukili de bal breed op Lance Duijvestijn, die het leer goed in de hoek schoot: 1-1. In het restant van de eerste helft had Helmond Sport een tweede goal moeten maken, daar drie kansen om zeep werden geholpen.

Helmond Sport liet het in de tweede helft, die een stuk minder spannend was dan de eerste 45 minuten, steeds meer uit zijn handen glippen. Enkele minuten voor tijd sloeg Jong FC Utrecht toe. Jeredy Hilterman schoot de Utrechtse beloften op 2-1 na slordig balverlies van invaller Orhan Dzepar: 2-1.