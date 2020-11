Monaco verslaat PSG met ongekende comeback na dramatische eerste helft

AS Monaco heeft vrijdagavond voor een daverende verrassing gezorgd in het duel met Paris Saint-Germain. De Monegasken keken na de eerste 45 minuten door twee treffers van Kylian Mbappé nog tegen een 0-2 achterstand aan, terwijl er nog twee doelpunten van de regerend kampioen van Frankrijk waren afgekeurd na inmenging van de VAR. In de tweede helft poetste AS Monaco de achterstand volledig weg en dankzij een rake strafschop van Cesc Fàbregas werd er met 3-2 gewonnen.

Mbappé moest de afgelopen weken de nodige wedstrijden aan zich voorbij laten gaan. De jonge aanvaller kwam afgelopen week in het Nations League-duel tussen Frankrijk en Zweden (4-2) na een uur spelen binnen de lijnen en verzorgde een assist. In de wedstrijden tegen RB Leipzig (2-1 nederlaag, in de Champions League) en Stade Rennes (3-0 overwinning) kon trainer Thomas Tuchel geen beroep doen op Mbappé, maar de Duitse oefenmeester kon hem op bezoek bij zijn oude liefde AS Monaco weer aan de aftrap laten verschijnen. Mitchel Bakker zat op de reservebank en kwam als invaller binnen de lijnen.

Het duurde slechts 25 minuten voor Mbappé zich liet gelden in het Stade Louis II, waar hij zijn grote doorbraak beleefde. De aanvaller werd gelanceerd door Ángel Di Maria, liet Axel Disasi met een machtige sprint achter zich en liet AS Monaco-doelman Vito Mannone van dichtbij kansloos. Met 37 minuten op de klok kreeg PSG een buitenkans om de marge te verdubbelen. Youssouf Fofana vloerde Rafinha Alcânatara, waarna Mbappé vanaf elf meter mocht aanleggen. Hij maakte geen fout en tekende voor zijn 99e treffer in dienst van PSG, waardoor hij zich in de top vijf van de eeuwige topscorerslijst van les Parisiens achter Edinson Cavani (200), Zlatan Ibrahimovic (156), Pauleta (109) en Dominique Rocheteau (100) vestigt.

AS Monaco mocht van geluk spreken dat de marge voor de rust niet verder werd opgevoerd, want zowel Moise Kean als Mbappé zag in de slotfase van de eerste helft een doelpunt geannuleerd worden na inmenging van de VAR. Na een uur spelen bracht Tuchel de van een hamstringblessure teruggekeerde Neymar in het veld voor Di Maria, maar kort daarvoor was de thuisploeg al teruggekomen in de wedstrijd. Gelson Martins kreeg de bal voor het doel, waar Kevin Volland alle ruimte had om het leer achter PSG-doelman Keylor Navas te plaatsen.

Na 65 minuten spelen kwam AS Monaco zelfs op gelijke hoogte. Fàbregas dook op bij de tweede paal en kreeg de bal over Navas heen, waarna Volland voor een open doel zijn tweede treffer van de avond kon aantekenen. In de slotfase werd de comeback uiteindelijk gecompleteerd. Na een overtreding van Abdou Diallo op Volland ging de bal op de stip en werd de verdediger met een rode kaart van het veld gestuurd, waarna Fàbregas vanaf elf meter voor de bevrijdende 3-2 tegen de touwen schoot. Door de overwinning komt AS Monaco op de ranglijst van de Ligue 1 dichter bij koploper PSG, dat nog een voorsprong van vier punten op de naaste achtervolger heeft.