Veronica Inside vernietigend na Polen - Nederland: ‘Wat doet hij daar, joh?'

Oranje wist afgelopen woensdag in het kader van de Nations League met 1-2 te winnen op bezoek bij Polen, ondanks een vroege achterstand na een doelpunt van Kamil Józwiak. Naar aanleiding van dat tegendoelpunt klinken er bij Veronica Inside kritische geluiden over Daley Blind, Davy Klaassen, Stefan de Vrij en Hans Hateboer. Van laatstgenoemde vraagt Johan Derksen zich af waarom hij überhaupt in het Nederlands elftal staat.

“Het is toch een enorme inschattingsfout als je met Blind achterin speelt, die niet kan verdedigen”, zo begint Wim Kieft als de defensie van Oranje ter sprake komt. Johan Derksen is het met de oud-spits eens. “Je hebt alleen wat aan Blind in balbezit. Bij het tegendoelpunt doet hij niks, hij ontloopt het duel. Hateboer moet je niet in de mandekking aanspelen. Klaassen wordt eruit gelopen, dat kan. Daarna moet Blind komen.”

5' Dat gaat snel! Polen komt op 1-0. ??? "De traditionele vroege tegengoal van Oranje."#POLNED #NationsLeague pic.twitter.com/2pGRZ4Vgd9 — NOS Sport (@NOSsport) November 18, 2020

“Als je met Blind speelt, moet Klaassen niet bij iedere aanval in het strafschopgebied van de tegenstander staan. Klaassen is het ook allemaal letterlijk gaan nemen. Hij moet als controleur spelen, maar hij heeft de drang naar voren en dat moet je op die positie niet doen”, gaat Kieft verder. De openingstreffer van Józwiak kende zijn oorsprong bij een ingooi van Oranje op de helft van Polen. Hateboer gooide de bal richting Klaassen, die het leer met moeite kon controleren en terugspeelde naar de vleugelverdediger. Hij leed balverlies, waarna Józwiak Klaassen te snel af was, Blind binnen het strafschopgebied uitkapte en doeltreffend uithaalde.

René van der Gijp noemt de ingooi ‘zó amateuristisch’. “Je gooit op twee of drie meter toch in zijn voeten? In plaats van dat je de bal op zijn strot gooit. Klaassen kan er ook niks mee. Dat is toch onvoorstelbaar?”, reageert Kieft. “Wat doet die Hateboer daar, joh?”, haakt Derksen in. “Hij kan in de kleine ruimte helemaal niet voetballen, maar waarom staat hij erin? Dat is een leuk backje voor Atalanta, ik gun hem alle geluk van de wereld. Maar hij is geen international.”

“Als je met Hateboer speelt, moet je zorgen dat je met vijf verdedigers speelt. Dan kan hij alleen maar lopen. Nu is iedereen de hele tijd weg en dan komt Blind in een situatie waar hij niet mee kan omgaan. Als je zo speelt en de backs zijn altijd weg, valt het zelfs voor Van Dijk en De Ligt niet te verdedigen”, benadrukt Kieft. Derksen is van mening dat ook De Vrij geen sterk optreden kende in Polen. “Naast Blind speelt De Vrij, waar je iets van mag verwachten. Ik vond hem slap en ongeïnspireerd spelen, hij heeft geen agressie in zijn spel en speelt niet als een Italiaanse verdediger. Het is allemaal oppervlakkig. Als je met deze achterste vier tegen een sterke tegenstander als Spanje speelt, wordt het dubbele cijfers.”