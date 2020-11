Ómarsson doet het weer voor Excelsior; zegereeks FC Volendam ten einde

Excelsior is vrijdagavond van de elfde naar een voorlopige zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie gestegen. Het team van Marinus Dijkhuizen zegevierde met 4-1 over Jong AZ, mede dankzij een doelpunt van topscorer Elias Már Ómarsson. FC Volendam zag tegelijkertijd tegen TOP Oss een reeks van vijf zeges op rij ten einde komen: 1-1. NEC en Roda JC Kerkrade deelden de punten, al waren de bezoekers de morele winnaar. Roda speelde het laatste half uur met tien man én overleefde een strafschop in extremis.

Excelsior - Jong AZ 4-1

In de eerste helft in Kralingen kwam het scorebord niet in beweging, al waren zowel Ómarsson en Thomas Verhaar dicht bij een openingsdoelpunt. Zowel de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie als Verhaar had het vizier echter meerdere keren niet op scherp staan. Jong AZ liet zich in de eerste 45 minuten ook niet onbetuigd, maar Maarten De Fockert was attent op pogingen van Millan Baars en Mohamed Taabouni.

Sander Fischer wilde absoluut geen 'akka'tje' krijgen van Kenzo Goudmijn. ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 20 november 2020

Wie anders dan Ómarsson brak de ban na 56 minuten spelen: het was voor de IJslander alweer zijn vijftiende van het seizoen. Elf minuten later verdween een voorzet van Siebe Horemans via Tijs Velthuis in het Alkmaarse doel: 2-0. Zeven minuten voor het einde kwam Excelsior op 3-0 toen Ahmad Mendes Moreira de bal met een volley op aangeven van Horemans tegen de touwen joeg. Des Kunst schoot een paar minuten voor tijd nog de 3-1 binnen, maar het slotakkoord was voor Stijn Meijer. De invaller kopte op prachtige achterwaartse wijze de 4-1 binnen via de onderkant van de lat.

FC Volendam - TOP Oss 1-1

De bezoekers hadden in het eerste half uur weinig tot niets te vertellen, maar FC Volendam had een standaardsituatie in de 22e minuut nodig om aan de leiding te gaan. Het was Dean James die zijn basisdebuut opluisterde met een schitterend doelpunt uit een vrije trap. Bo Geens was volslagen kansloos op de inzet in de rechterkruising: 1-0. TOP speelde in het laatste kwartier voor rust beter en was via Dean Guezen nog dicht bij de 1-1.

In het begin van de tweede helft maakte FC Volendam jacht op een tweede doelpunt. Mohamed Betti mikte het leer in het zijnet en Francesco Antonucci stuitte op Geens. Een kwartier voor tijd kreeg het team van Wim Jonk het deksel op de neus toen een ex-Volendammer, Dennis van der Heijden, de bal bij de tweede paal binnenkopte. In de slotfase was Volendam dicht bij een driepunter, maar de bal werd van de lijn gehaald.

NEC - Roda JC 1-1

Een enkel doelpunt gaf de doorslag in de eerste helft in Nijmegen. Aanvoerder Kees Luijckx schoot de bal binnen nadat deze werd doorgekopt. Nordin Alblas was kansloos: 0-1. Een hard gelag voor NEC, dat enkele minuten eerder bijna op voorsprong was gekomen. Na een uitstekende actie werd Elayis Tavsan op het juiste moment door Terell Ondaan de diepte ingestuurd, maar zijn schot werd geblokt.

NEC begon goed aan de tweede helft, met pogingen van Rens van Eijden en Ondaan. Een moment in de 59e minuut was echter cruciaal. Ronald Alberg kreeg een rode kaart voor een tackle van achteren op Tavsan en mocht meteen inrukken. Het team van Roger Meijer had vervolgens de bal, maar pas in de 78e minuut kwam de 1-1 op het scorebord. Een corner van Tavsan werd bij de tweede paal binnen gekopt door Thomas Beekman. In de slotfase leek NEC ook nog de winst gaan pakken toen Beekman onderuit werd gehaald in het strafschopgebied. Syb van Ottele schoot echter naast vanaf elf meter.