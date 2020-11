Blind gefileerd: ‘Als je ooit om de prijzen wil spelen, kan dat echt niet meer’

Het Nederlands elftal heeft een relatief goede interlandperiode achter de rug, met overwinningen op Bosnië en Herzegovina (3-1) en Polen (1-2) en een remise tegen Spanje (1-1). Jan van Halst is desondanks nog niet dolenthousiast en geeft Oranje een zeven min. De oud-middenvelder en analist is in het programma Paniekvoetbal van Ziggo Sport vooral erg kritisch over Daley Blind.

“Aanvallend is het allemaal wel prima, maar verdedigend... Dat je een keer verkeerd staat, oké. Maar ook de mindere kwaliteiten van Davy Klaassen... En Daley Blind, tja. Ik durf wel te zeggen: als je ooit om de prijzen wil spelen, kan dat echt niet meer”, stelt Van Halst over de middenvelder annex verdediger van Ajax. “Ja, sorry. Dat kan gewoon niet meer. Verdedigers moeten snelheid hebben. Aan de bal en positioneel heeft hij zich allang bewezen. Maar je moet ook weleens één tegen één sprinten en gaten dicht lopen. Ik vond het heel pijnlijk om te zien, het was schrijnend tegen Polen.”

De Boer sluit interlandperiode positief af: 'We creëren veel, dat is lekker'

Youri Mulder is van mening dat De Boer bij Oranje ‘boven verwachting’ presteert en zijn elftal ‘heel aanvallend’ laat spelen. “Oké, dan laat je hier en daar wat gaatjes vallen. Maar er is nog tijd genoeg tijd om daar wat mee te doen”, beaamt Mulder. “Er is langzaam een bepaald team komen bovendrijven en er zijn tijdens deze interlands heel veel dingen duidelijk geworden. Bijvoorbeeld de backposities, we weten dat Van Aanholt en Hateboer veel minder zijn dan Wijndal en Dumfries. De Vrij en Blind achterin kunnen niet samen, al ben ik het niet eens met Jan. Blind naast De Vrij, terwijl de backs continu weg zijn, dat kan niet. Zet je hem naast een andere speler, kan het nog wel.”

“Dan moet je het hele elftal gaan aanpassen vanwege de gebrekkige sprintsnelheid van Blind. Dat kan toch niet?”, zo vraagt Van Halst na het relaas van Mulder. “Je hoeft niet het hele elftal om te gooien. Je weet dat het naast De Vrij lastig wordt, maar naast De Ligt kan het wel”, vervolgt Mulder. Van Halst stelt dat Oranje in dat geval de backs minder aanvallend en het middenveld defensiever moet laten spelen. Mulder: “Wijndal is nu back nummer één, maar Blind kan nog gewoon linksback spelen als je Van Dijk en De Ligt in het centrum hebt.”

“Blind kan ook nog met de punt naar achteren op het middenveld spelen”, zo haakt Jack van Gelder in. “Om hem af te schminken, vind ik echt gênant. Dat past niet. Vooral omdat het middenveld tegen Polen verdedigend helemaal niets deed. Frenkie de Jong, Wijnaldum en Klaassen waren weg, dan sta je tegen een overtal. Dan komen de eerste meters van Blind aan het licht, maar dat is nooit anders geweest. Het is een gegeven bij hem. Hij is zo slim, doorziet zoveel situaties eerder dan een ander. Dus ik vind het heel onterecht. De Vrij vond ik tegenvallen, ik had gedacht dat hij zijn kans zou pakken nu De Ligt en Van Dijk er niet waren. Dat blijft wat mij betreft niet de eerste keuze bij Oranje.”