Soufiane Touzani: ‘Zlatan Ibrahimovic was helemaal niet onder de indruk’

Als balkunstenaar is Soufiane Touzani een voorbeeld voor de straatvoetballende jeugd. De Rotterdamse balvirtuoos is in de loop der jaren bij tal van voetbalsterren over de vloer geweest. Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Eden Hazard en Sergio Ramos gingen maar wat graag in op het verzoek van Touzani om video’s op te nemen, ook omdat ze hem al volgden, maar de naam van Zlatan Ibrahimovic ontbreekt nog altijd in het rijtje.

“Zlatan is een aparte. Ik ga hem niet geforceerd benaderen.” De meeste voetbalsterren volgen Touzani namelijk al jaren op social media. “Zlatan volgt met zijn Instagram niemand! Hij volgt niet één speler. Het moet gewoon een keer ontstaan dat we elkaar ontmoeten”, vertelt Touzani in gesprek met De Telegraaf. Zo onmoette hij Henry ook uit het niets toen hij in Londen op bezoek was bij Robin van Persie’s liefdadigheidsgala. “Die kwam opeens op mij af en zei: ’Laat ik mij even voorstellen, ik ben Thierry Henry. Het is een eer om je te ontmoeten’”, memoreert Touzani.

“Ik dacht dat hij een grap maakte, maar Henry meende het. Hij wist precies wie ik was.” Touzani herinnert zich zijn allereerste ontmoeting met Zlatan toen hij in de Johan Cruijff ArenA ooit de aftrap mocht doen bij Ajax - FC Utrecht. “Ik was negentien jaar, had nog niet veel live shows gedaan en de bedoeling was dat ik voor de aftrap een beetje leuk zou hooghouden. Dat doe ik meestal met een iets zachtere bal, maar deze wedstrijdbal van Ajax was kei- en keihard. Maar ik kom niet uit een ei, hè.

“Ik had in mijn broekzak zo’n klein ventieltje meegenomen. Daarmee maakte ik hem stiekem zachter toen er even niet op mij werd gelet. Alle spelers van Ajax en FC Utrecht stonden op één lijn opgesteld om zo vlak voor de wedstrijd mij gade te slaan. Ook Zlatan. Ik dacht slechts aan één ding: hoe zou Zlatan naar mijn trucjes kijken? Ik kan je na het terugzien van de videoband vertellen: ik heb nog nooit iemand zo ongeïnteresseerd zien kijken… Zlatan was helemaal niet onder de indruk van een kereltje dat van alles met een bal uithaalt.”

Het werd pas grappig na de echte aftrap van de wedstrijd in Amsterdam. Dat Touzani de bal zachter had gemaakt, was namelijk van grote invloed. Na een balcontact van Rafael van de Vaart werd uiteindelijk het spel gestopt. “Niemand kon wat met die nieuwe Nike-bal. Die was veel te zacht. Tijdens de bruiloft van Wesley Sneijder en Yolanthe stond ik met Van der Vaart en heb ik het hem verteld. Hij kon er om lachen.”