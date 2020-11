Mourinho woedend om ‘voorkeursbehandeling’ voor Sterling

José Mourinho heeft andermaal zijn pijlen gericht op de Engelse bondscoach Gareth Southgate. Terwijl Harry Kane, Harry Winks en Eric Dier afgelopen woensdag nog in actie kwamen tijdens de interland tussen Engeland en IJsland (4-0), verliet Raheem Sterling het trainingskamp van the Three Lions voor dat duel al met een lichte kuitblessure. Mourinho spreekt in aanloop naar de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Manchester City van zaterdagavond zijn ongenoegen uit over de ‘voorkeursbehandeling’ die Sterling deze interlandperiode kreeg.

Southgate liet eerder deze week optekenen dat hij ‘onder druk van enkele clubs’ spelers had laten vertrekken bij de Engelse nationale ploeg, vanwege het risico op een blessure. “Ik lees dat Gareth Southgate heeft gezegd dat enkele managers hem onder druk gezet hebben om bepaalde spelers niet te laten spelen. Hij zei ook dat hij soms de behoefte voelt om managers te bellen en hen te vragen om even rustig aan te doen, zodat hij hun emoties en de moeilijke situaties voor hen kan controleren. Ik denk dat ik het goed gelezen heb”, zo tekent Goal tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel tussen Tottenham en Manchester City op uit de mond van Mourinho.

“Ik wil graag aan hem vragen: wie zijn die managers die hem onder druk zetten om bepaalde spelers niet te laten gaan? Wie zijn de coaches met wie hij belt en spreekt? Los daarvan heeft hij het recht en de mogelijkheid om de spelers op te roepen. Hij wil wedstrijden winnen, vooral na een nederlaag. Ook als de wedstrijd nergens om gaat. Daar kan ik sympathie voor opbrengen”, gaat Mourinho verder. Door de 2-0 nederlaag van Engeland tegen België, stond er niets meer op het spel in de Nations League-wedstrijd tegen IJsland.

“We weten allemaal dat Sterling tegen ons zal spelen. Toen Eric Dier vorige maand geblesseerd terugkwam van het nationale team, kon hij twee wedstrijden niet spelen. Hij moest enkele weken herstellen en Raheem gaat zaterdag gewoon spelen”, benadrukt Mourinho, die overigens tegelijkertijd liet weten dat Steven Bergwijn weer fit is en deel uitmaakt van de wedstrijdselectie voor het treffen met Manchester City. De aanvaller moest de interlands met Oranje aan zich voorbij laten gaan omdat hij niet fit was. “Dit zijn de kleine details die Gareth aan ons allemaal moet uitleggen. Dat het Engelse nationale team gerespecteerd moet worden, steun ik volledig.”

“Ik vind het ook prima dat Kane in de basis stond tegen IJsland. Het enige probleem is dat iedereen op dezelfde manier behandeld moet worden en dat er geen uitzonderingen mogen zijn”, zo besluit de manager van Tottenham. Sterling was in België al niet van de partij, terwijl Kane en Dier daar wel negentig minuten maakten. Het tweetal van Tottenham stond tegen IJsland ook aan de aftrap, maar werd wel voor het einde naar de kant gehaald. Winks kwam in dit duel als invaller binnen de lijnen en maakte verder ook de negentig minuten vol in het oefenduel met Ierland (3-0 zege), waarin Kane en Dier meededen.