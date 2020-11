Mark Diemers reageert op kritiek met verwijzing naar Frenkie de Jong

Mark Diemers is binnen korte tijd uitgegroeid tot een vaste waarde op het middenveld van Feyenoord. Trainer DIck Advocaat is tevreden over de inbreng van de afgelopen zomer van Fortuna Sittard overgenomen middenvelder, al klinkt er hier en daar ook kritiek in Rotterdam-Zuid. Diemers zou te vaak dribbelen met de bal en soms te weinig oog hebben voor zijn medespelers bij Feyenoord.

"Ik vind dat een mooie discussie. Als je bepaalde kwaliteiten hebt, waarom zou je die niet benutten?", vraagt Diemers zich vrijdag hardop af in een uitgebreid interview met De Telegraaf. Om vervolgens een opvallende naam naar voren te brengen. "Ik wil mezelf in de verste verten niet vergelijken met Frenkie de Jong. Maar dat is ook een speler die veel dribbelt. Van hem zeggen mensen ook dat hij het moet afleren. Maar ik denk vooral dat je vanuit je kwaliteiten moet spelen. Soms moet het sneller, maar in andere situaties kun je ook dribbelen."

Advocaat is ondanks de kritische noten tevreden over de ontwikkeling van Diemers in De Kuip. De Feyenoord-trainer benadrukt dat de middenvelder van een laagvlieger is overgestapt naar een topclub. "Nu zit hij bij een club, waar je het iedere wedstrijd moet laten zien. Daar word je op beoordeeld", weet de 73-jarige Advocaat uit ervaring. "Hij heeft het heel behoorlijk ingevuld, maar het is ook duidelijk dat hij nog beter kan." Een aantal verbeterpunten volgen al snel: "Ik vind dat een speler op zijn positie meer goals kan maken en nog meer initiatief kan nemen. Een speler op die plek moet er tussen de vijf en tien kunnen maken in een seizoen. Hij moet een beetje meer lef krijgen in de laatste fase."

Diemers ziet grote verschillen tussen de beleving bij Fortuna en Feyenoord. "Als je dan een keer gelijkspeelt of verliest, is er gelijk meer heisa in de tent. Ik merk zelf ook dat als ik een mindere wedstrijd speel ik daar meer over hoor dan het geval was bij Fortuna. Daar moet je mee om kunnen gaan, anders ben je niet geschikt voor de top", aldus Diemers, die baalt van het ontslag van Kevin Hofland in Sittard. "Kevin is twee jaar mijn trainer geweest en ik had een supergoede band met hem. Ik heb mijn bedenkingen bij de beslissing, maar dat zijn keuzes die daar gemaakt zijn en ik speel niet meer bij Fortuna. Als ik dat nog wel had gedaan, had ik daar wel wat van gezegd." Feyenoord hervat de Eredivisie overigens zondag op bezoek bij Fortuna.