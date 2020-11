Guardiola zet belang van Manchester City opzij met uitspraak over Messi

Josep Guardiola werkte bij Barcelona jarenlang op zeer succesvolle wijze samen met Lionel Messi, die over een aflopend contract beschikt in het Camp Nou. Er duiken steeds meer verhalen op dat de 33-jarige Argentijn, die niet tevreden lijkt te zijn bij de Catalaanse grootmacht, in januari al de overstap maakt richting Manchester City. Guardiola laat zich echter niet verleiden tot opzienbare uitspraken omtrent de transferstatus van Messi.

"Lionel Messi is momenteel speler van Barcelona", laat Guardiola vrijdagmiddag weten op een persconferentie van Manchester City, dat dit weekeinde aantreedt tegen het goed draaiende Tottenham Hotspur in Noord-Londen. "Ik ben Barcelona nog steeds enorm dankbaar wat ze voor mij hebben gedaan als jeugdspeler en later als trainer. Ik heb al heel vaak gezegd dat ik hoop dat Leo bij die club zijn loopbaan afsluit. Dat hoop ik echt van harte als supporter. Het is zijn laatste contractjaar daar en ik weet niet wat er in zijn hoofd omgaat."

Guardiola, met een nieuw contract tot medio 2023 op zak bij Manchester City, verlegt vervolgens de aandacht naar zijn werk als manager. "We hebben een aantal ongelooflijke doelstellingen die we met deze club willen realiseren. Over andere zaken kan ik verder geen uitspraken doen." Guardiola veroverde als coach van Barcelona onder meer tweemaal de Champions League, in 2009 en 2011. Messi was destijds één van de pijlers onder het Europese succes van de Catalanen.

Ondanks de woorden van Guardiola zullen de transfergeruchten rondom Messi nog wel even aanhouden. Onder meer The Sun wist donderdag dat Manchester City bezig is met een bod van tussen de 55 en 60 miljoen euro op de aanvaller van Barcelona. De kapitaalkrachtige titelkandidaat uit Manchester wil naar verluidt profiteren van de problematische situatie in Barcelona op financieel vlak. Trainer Ronald Koeman heeft mede door de coronacrisis nauwelijks budget om aankopen te doen.