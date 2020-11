Vraag over titelrace met Ajax komt vier maanden te vroeg: ‘Hou op zeg’

Volgens analist Mario Been geldt Vitesse dit seizoen als een outsider voor de landstitel in de Eredivisie. Trainer Thomas Letsch weet dat zijn ploeg het boven verwachting goed doet, maar de Duitser wil van eventuele titelkansen in Arnhem nog niets weten. Volgens Letsch zullen de verhoudingen op de ranglijst over enkele maanden alweer een stuk duidelijker zijn.

"Hou op zeg. We zijn acht wedstrijden onderweg", wordt Letsch vrijdag op de persbijeenkomst voorafgaand aan het uitduel met FC Groningen van dit weekeinde geciteerd door onder meer Voetbal International. "Als we in maart nog gelijk staan met Ajax dan mag je me die vragen nog een keer stellen. Maar het is november en dan past bescheidenheid." Vitesse deelt de koppositie met Ajax, dat net als de Arnhemmers 21 punten overhield aan de eerste 8 competitieduels. De ploeg van Erik ten Hag heeft echter een beter doelsaldo (+27 om +12) en won in september met 2-1 van Vitesse.

Thomas Letsch ziet Daley Blind in actie tijdens het duel tussen Ajax en Vitesse.

Letsch moet het zaterdag in Groningen stellen zonder Riechedly Bazoer, die vanwege zijn rode kaart tegen FC Emmen van onlangs een schorsing van drie duels, waarvan één voorwaardelijk, moet uitzitten. "Hoe we hem gaan vervangen? Nou, Bazoer is niet één-op-één te vervangen, in mijn ogen is Bazoer dit seizoen een van de beste spelers van de Eredivisie", looft Letsch de opgeleefde middenvelder van Vitesse. "Daar zet je niet even een ander poppetje neer, maar dat betekent gewoon dat andere mensen misschien andere dingen moeten gaan brengen. Dat was met Oussama Tannane ook, dat is iemand die altijd zeer present is in het veld, dat zal je dan samen op moeten vangen."

"We hebben opties genoeg, je kan aan Enzo Cornelisse denken, die een goede pass heeft en al veel laat zien, je kan aan een Viererkette (een viermansverdediging, red.) denken", voegt Letsch daaraan toe. Het ligt echter in de lijn der verwachtingen dat Tomas Hajek de plaats van Bazoer inneemt op het middenveld. "Wij weten wel wat we gaan doen, maar dat blijft een verrassing. Matús Bero is weer aangesloten bij de selectie en hij zou kunnen spelen, we hebben alleen op het middenveld al zes sterke opties. Armando Broja kan spelen ja, hij had wat problemen bij het nationale team, maar de laatste training ging goed. Bazoer is er niet bij, dat biedt weer kansen aan anderen om zich goed te laten zien", aldus de coach van de sterk presterende nummer twee in de Eredivisie.