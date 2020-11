Arteta reageert met glimlach op ‘fake’-lezing van Dani Ceballos over gevecht

Donderdag bracht The Athletic naar buiten dat David Luiz en Dani Ceballos met elkaar hebben gevochten op de training van Arsenal. De Braziliaanse verdediger zou zijn Spaanse teamgenoot op zijn neus hebben geslagen, met een bloedende wond voor Ceballos ten gevolg. Laatstgenoemde ontkent het voorval, maar zijn manager Mikel Arteta komt met een iets andere lezing.

Veel spelers van Arsenal waren weg vanwege interlandverplichtingen, maar David Luiz en Caballos werden niet opgeroepen voor respectievelijk Brazilië en Spanje. Daarom trainde het duo 'gewoon' in Engeland, waar het vrijdag dus uit de hand liep. Aan het einde van de training raakte Luiz en Ceballos in gevecht, met als resultaat dus de klap van eerstgenoemde op de neus van de middenvelder. "Fake", reageerde Ceballos donderdag via Twitter op het nieuwsartikel over zijn vermeende gevecht met David Luiz.

Een dag later zegt Arteta dat er 'totaal geen probleem' is tussen de twee spelers. "Ik heb van ver weg heel slecht zicht", zegt de Spaanse manager met een glimlach. "Daarom trainen we ook achter gesloten deuren. Trainingen zijn competitief en er vallen weleens dingen voor. Die zaken worden meteen binnen het team opgelost en meer valt er niet over te zeggen."

Ook de situatie rond Willian is 'opgelost', zegt Arteta. De Braziliaanse aanvaller negeerde de geldende coronaprotocollen in Engeland door op het vliegtuig naar Dubai te stappen. Reizen die niet voor werk of onderwijs zijn, zijn in het land momenteel verboden. "Die zaak is opgelost en afgehandeld binnen het elftal en de club", zegt Arteta. "We hebben een gesprek gehad en daarin heb ik uitgelegd wat ik wilde."