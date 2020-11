Advocaat krijgt lachers op de hand met lijstje tijdens persconferentie

Het zijn moeilijke tijden voor Dick Advocaat, die afgelopen week Justin Bijlow en Ridgeciano Haps tot de winterstop zag wegvallen met uiteenlopende blessures. Op de persconferentie in aanloop naar het bezoek aan hekkensluiter Fortuna Sittard van zondag meldt de trainer van Feyenoord dat er nog eens twee namen zijn toegevoegd aan het lange lijstje met afwezigen.

"Ik heb het lijstje maar meegenomen", zegt Advocaat vrijdagmiddag met een glimlach tegen de aanwezige journalisten in De Kuip. Om vervolgens nog meer slecht nieuws uit de ziekenboeg van Feyenoord te brengen. "Ik zal het maar zeggen, dan weten we het allemaal. Uros Spajic en Tyrell Malacia komen er ook nog bij." De lijst met geblesseerde spelers was dus al behoorlijk lang. "Justin Bijlow, Sven van Beek, Haps, Leroy Fer, Luis Sinisterra, Robert Bozenik en Christian Conteh. Maar we hebben er nog genoeg over, dus die moeten het doen", zo verduidelijkt Advocaat de situatie in Rotterdam-Zuid.

Dick Advocaat en het briefje met afwezigen.

Advocaat gaat vervolgens nader in op de absentie van Spajic, die tot dusver een sterke indruk maakt bij Feyenoord. "Spajic is er niet bij, want het risico is te groot. Hij was bij Servië en vanochtend (vrijdagochtend, red.) om kwart voor acht is hij getest (op het coronavirus, red.). Over twee dagen kan Uros weer hetzelfde hebben, dus hij blijft er voorlopig een paar dagen uit." Het lijkt erop dat Marco Senesi en Eric Botteghin zondag tegen Fortuna het hart van de Feyenoord-defensie vormen.

Ondanks alles wil Advocaat zich niet verschuilen aan de blessuregolf bij Feyenoord. "We moeten er niet teveel naar kijken. We moeten het gewoon doen met de spelers die er wél zijn. Want daar gaat het nu om", zo besluit de oefenmeester van Feyenoord. Het is volgens Advocaat zeker dat Nicolai Jörgensen zondag speeltijd krijgt in Sittard. De aanvaller, die met een liesblessure kampte, keerde een week geleden terug in een oefenduel van Feyenoord met ADO Den Haag (0-0) achter gesloten deuren. De Deense spits deed toen een uur mee.