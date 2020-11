Koeman hekelt smakeloze taferelen: ‘Het was respectloos naar Messi’

Ronald Koeman is vrijdagmiddag op een persconferentie in de bres gesprongen voor Lionel Messi. De hoofdtrainer van Barcelona snapt heel goed dat de Argentijnse aanvaller zich eerder deze week duidelijk uitsprak over zijn vermeende slechte relatie met Antoine Griezmann. Messi liet weten het helemaal zat te zijn om steeds vragen te moeten beantwoorden over de verhoudingen in de kleedkamer van Barcelona.

"Ik snap wel dat Leo enorm boos was, dat ze na zo'n lange reis van twaalf uur hem meteen vragen stelden over Antoine. Dat is gewoon respectloos", aldus Koeman op de persbijeenkomst voorafgaand aan het duel met Atlético Madrid van zaterdagavond. "Ik snap aan de ene kant ook wel dat jullie (journalisten, red.) naar ruzies en intriges zoeken, maar in de kleedkamer heb ik niets gemerkt van een slecht relatie tussen deze twee spelers. Degene (Eric Olhats, voormalig zaakwaarnemer van Griezmann, red.) die iets heeft gezegd heeft Griezmann volgens mij al drie jaar niet meer in zijn stal, dus dat hele verhaal is complete onzin."

De aanwezige journalisten bleven Koeman bestoken met vragen over Messi, wat tot ergernis leidde bij de Nederlandse coach. "Ik geef hier geen antwoord meer op." Korte tijd later kwam Messi toch weer ter sprake en ditmaal ging het over de contractsituatie van de spelmaker. "Ik vind dat hij hier moet blijven, al ben ik niet degene die Leo moet overtuigen. Niemand weet wat de toekomst zal brengen. Het is niet normaal wat hij door de jaren heen voor deze club heeft betekend. De beslissing over zijn toekomst ligt uiteindelijk bij Messi zelf."

Messi reageerde na terugkeer uit Peru, waar Argentinië met 0-2 had gewonnen, boos toen hij door de journalisten op vliegveld El Prat in Barcelona geconfronteerd werd met de uitlatingen van Olhats, de voormalig zaakwaarnemer van Antoine Griezmann. Laatstgenoemde gaf Messi er de schuld van dat zijn voormalige cliënt niet uit de verf komt bij Barcelona. Olhats zei onder meer: "Messi was keizer en monarch tegelijk en de komst van Griezmann kon zijn goedkeuring niet wegdragen. Zijn houding was teleurstellend, Antoine kreeg echt het gevoel dat hij niet welkom was. Antoine heeft altijd gezegd dat hij geen problemen heeft met Messi, maar andersom heb ik nooit zulke dingen gehoord."

Het antwoord van Messi was duidelijk: "Ik ben het zat om altijd het probleem van alles binnen de club te zijn", zo hield Messi het kort ten overstaan van tientallen journalisten. De Argentijn was zichtbaar geïrriteerd, omdat de douane op het vliegveld in Barcelona hem tegenhield. "Na een vlucht van vijftien uur tref ik ook nog eens de douane, gekkenwerk", aldus Messi, die vervolgens in de auto stapte bij zijn vrouw Antonela Roccuzzo en wegreed.