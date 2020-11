Dortmund schudt geïnteresseerde grootmachten af met nieuw contract

Giovanni Reyna blijft aan boord bij Borussia Dortmund. De Duitse topclub meldt dat de achttienjarige aanvallende middenvelder zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw contract, dat hem tot medio 2025 aan BVB bindt. Daarmee wordt Reyna beloond voor zijn stormachtige ontwikkeling gedurende dit kalenderjaar.

Eerder dit seizoen werden grootmachten als Liverpool en Real Madrid aan de hangende vleugelspits gelinkt. Die clubs worden met de contractverlenging van Reyna buitenspel gezet. "Dortmund is een grote club die kan strijden om titels en is vertegenwoordigd in alle grote competities", zegt de tweevoudig Amerikaans international op de clubwebsite van BVB. "Vooral jonge spelers krijgen hier de kans om zich te ontwikkelen. Ik heb al veel geleerd in Dortmund en ik wil nog veel leren in de toekomst. Ik kijk ernaar uit om op de lange termijn bij BVB te spelen."

Ook teammanager Michael Zorc reageert opgetogen op de contractverlenging. "Gio heeft zich de afgelopen maanden bijna ongelooflijk ontwikkeld", zegt de directeur. "Het zal zeker een belangrijk onderdeel zijn van de sportieve toekomst van Borussia Dortmund. Persoonlijk ben ik erg blij dat hij uit volle overtuiging de beslissing heeft genomen om op lange termijn bij BVB te blijven.”

Reyna mocht in januari van dit jaar met het eerste van Borussia Dortmund mee tijdens het winterse trainingskamp. Daar maakte de talentvolle Amerikaan een dermate goede indruk op trainer Lucien Favre, dat hij bij de selectie van het eerste elftal bleef. Reyna mocht vanaf dat moment in bijna elke wedstrijd invallen en knokte zich aan het begin van dit seizoen als zeventienjarige in de basis bij Borussia Dortmund. Reyna staat na dertig officiële wedstrijden voor de club op drie doelpunten en zeven assists.