Coronacrisis raakt KNVB keihard; inkomstenverlies loopt in de miljoenen

De aanhoudende coronacrisis heeft op financieel gebied behoorlijk grote gevolgen voor de KNVB. De voetbalbond meldt vrijdag op zijn website dat er in het afgelopen boekjaar een inkomstenverlies was van 12,5 miljoen euro, wat een negatief exploitatieresultaat van 6,9 miljoen euro als gevolg had. Het boekjaar liep van juli 2019 tot en met juni 2020. Over het seizoen 2018/19, toen er nog geen coronacrisis was, bedroeg de winst nog 4,3 miljoen euro.

"Na de al eerder geplande aanwending van bestemmingsreserves, kwam het resultaat op twee miljoen euro in het rood uit. Dit tekort zal worden onttrokken aan het eigen vermogen, dat in eerdere jaren is opgebouwd als buffer voor mindere tijden", zo benadrukt de KNVB in het persbericht. Bij de start van de coronacrisis in Nederland in maart werd gelijk al overgeschakeld naar een zogeheten 'veiligheidsmodus', waardoor de uitgaven in de afgelopen maanden zoveel mogelijk beperkt zijn gebleven. De coronamaatregelen van de overheid hadden vooral enorm veen invloed op de laatste vier maanden van het boekjaar.

"De impact hiervan op het huidige en zelfs het hierop volgende seizoen zullen later ook goed merkbaar worden. Sinds de zomer wordt er gespeeld zonder publiek of voor slechts een beperkt aantal stadionbezoekers", voegt de KNVB daaraan toe. Ondanks de problemen in financieel opzicht is men gewoon doorgegaan met het steunen van de clubs in het betaald- en amateurvoetbal. Er is vanuit de KNVB bijgedragen aan het solidariteitsfonds, er zijn betalingen eerder gedaan en er is uitstel verleend op aflossingen die sommige clubs eerder al waren aangegaan bij de voetbalbond.

Ook de internationals droegen hun steentje bij in de coronacrisis, want in april werd samen met hoofdsponsor ING een noodpakket van elf miljoen euro samengesteld voor het prof- en amateurvoetbal. De KNVB had over het boekjaar 2019/20 overigens al 4,9 miljoen euro gereserveerd voor projectmatige uitgaven, geld dat afkomstig is uit de opgebouwde bestemmingsreserves. Het eigen vermogen is van 63 miljoen euro teruggelopen naar 56,5 miljoen euro. "De KNVB zal blijven investeren om clubs, voetballers, bestuurders en trainers in het betaald voetbal en het amateurvoetbal door de coronacrisis heen te helpen", aldus de strijdvaardige KNVB-leiding.