Atlético Madrid reageert verbolgen op opgedoken foto met Luis Suárez

Atlético Madrid moet het zaterdag in het belangrijke thuisduel met Barcelona stellen zonder Luis Suárez en Lucas Torreira. De twee Uruguayanen liepen gedurende de interlandperiode het coronavirus op en zitten daarom in quarantaine. Een opgedoken foto van de Uruguayaanse ploeg doet stof opwaaien bij Atlético Madrid, dat in de persoon van voorzitter Enrique Cerezo verontwaardigd reageert.

Op de bewuste foto is te zien dat negen spelers van het Uruguayaanse elftal aan het barbecueën zijn. Suárez en Torreira zitten naast elkaar in het midden, maar niemand houdt zich aan de tijdens de coronacrisis geldende sociale afstandregels. Ook dragen de spelers geen mondmaskers. Bij Uruguay was deze periode een enorme coronauitbraak: vrijdagmiddag bracht de positieve test van Diego Godín het aantal gevallen op liefst zestien.

After the outbreak of COVID-19 in the national team - now 12 confirmed cases - the players have been criticized for this photo. According to Marca, Atlético have also shown discontent towards the AUF as they now miss two players for the upcoming game vs. Barcelona. pic.twitter.com/ATz8AYLfgu — Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) November 19, 2020

Voorzitter Cerezo van Atlético Madrid is ongelukkig met de foto. "Als ik de foto's bekijk is er totaal geen sprake van controle geweest", aldus de preses tegenover El Larguero. "We zijn verdrietig en bezorgd, zeker gezien de goede prestaties van de twee spelers en de vorm waarin ze verkeren. Het is moeilijk te accepteren dat ze nu niet kunnen spelen voor ons."

Atlético Madrid ontvangt zaterdag als nummer drie van LaLiga Barcelona, dat achtste staat. "Er staat veel op het spel", weet Cerezo. "We hebben een risico genomen met spelers en nu kunnen we ze niet opstellen. De waarheid is dat we nu een nadeel hebben, maar we zijn ervan overtuigd dat onze spelers en coaches een goed resultaat kunnen neerzetten tegen Barcelona."