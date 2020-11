‘Ik zou één van die twee van Tottenham hebben overgenomen, niet Eriksen’

Volgens Giuseppe Bergomi had Internazionale in januari van dit jaar betere keuzes moeten maken op de transfermarkt. De voormalig verdediger, met 754 duels voor de Milanese club achter zijn naam, zet vraagtekens bij de komst van Christian Eriksen, die onder trainer Antonio Conte een bijrol vervult. Bergomi had liever andere spelers van Tottenham Hotspur naar Inter zien komen.

Bergomi zoekt naar oorzaken voor de reserverol van Eriksen in Milaan. "Het spelsysteem heeft behoorlijk veel impact op hem", concludeert de clubicoon in gesprek met Radio Nerazzurra. "Maar verandering van dat systeem is niet mogelijk, want de spitsen (Romelu Lukaku en Lautaro Martínez, red.) renderen optimaal in dit systeem. Daarnaast is Eriksen maar ten dele een leider. Hij moet het gevoel krijgen erbij te horen, anders loopt hij tegen moeilijkheden aan."

In de optiek van Bergomi, tussen 1980 en 1999 actief voor Inter, is met Eriksen niet de juiste keuze gemaakt door de leiding van zijn voormalig werkgever. "Ik zou Heung-min Son of Harry Kane naar Inter hebben gehaald, niet Eriksen. Met name Son zou echt een aanwinst zijn geweest." Bergomi had in zijn tijd als speler ook te maken met aanwinsten uit het buitenland. Eén van de meest spectaculaire aankopen was Dennis Bergkamp, die in 1993 werd overgenomen van Ajax.

"De clubleiding vroeg aan mij of ik hem wilde helpen te settelen in zijn nieuwe omgeving", blikt Bergomi terug op de komst van de Nederlandse aanvaller. "Ik ging op stap met hem en zijn vrouw en hielp ze met de Italiaanse taal. Zijn vrouw was een goede leerling, alleen Bergkamp kreeg de taal niet onder de knie." Om vervolgens de aandacht weer te verleggen naar de situatie omtrent Eriksen. "Ik zal het meest gelukkig zijn met een fitte Eriksen. Bij Inter zei men dat het een buitenkansje was op de transfermarkt, maar wilde Conte hem wel echt hebben? We zullen het waarschijnlijk nooit weten."