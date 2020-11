Zlatan Ibrahimovic deelt cadeau uit aan ploeggenoot: ‘Dankjewel, GOAT’

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Donderdag kwam de PlayStation 5 officieel uit in Europa. Hoewel de populaire spelcomputer nergens meer verkrijgbaar is, wist Zlatan Ibrahimovic de hand te leggen op diverse exemplaren. De 39-jarige topschutter deelt de consoles uit aan zijn teamgenoten bij AC Milan, zo is te zien op de Instagram Stories van verschillende spelers. "Dankjewel GOAT voor het cadeau", laat Rafael Leão weten. "Grazie", schrijven Mateo Musacchio en Samuel Castillejo bij hun foto.

De Instagram Stories van Mateo Musacchio, Rafael Leão en Samuel Castillejo.